«Venom: Let There Be Carnage» mit Tom Hardy

Eine Szene aus dem Film "Venom 2: Let There Be Carnage".

Tom Hardys Auftritte bleiben in Erinnerung. Wie er den Bösewicht in der «Batman»-Verfilmung «The Dark Knight Rises» verkörperte, das konnte einem Schauer über den Rücken jagen. Auch mit seiner Rolle als Unterwelt-Boss prägte er die Fernsehserie «Peaky Blinders».

Nun ist der Brite mit einer Doppelrolle zurück im Kino: Als Journalist Eddie Brock, der zum Superschurken Venom wird. Dieser Venom hatte 2018 bereits seinen ersten großen Kinoauftritt. Der erste Ableger aus dem Spider-Man-Universum avancierte damals zum Hit, daher folgt nun mit «Venom: Let There Be Carnage» die actionreiche Fortsetzung. Venoms Gegenspieler im Monsteroutfit wird verkörpert von Woody Harrelson. In weiteren Rollen sind Michelle Williams und Naomie Harris zu sehen.

(Venom: Let There Be Carnage, USA 2021, 90 Min., FSK o.A., von Andy Serkis, mit Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, https://www.sonypictures.de/film/venom-let-there-be-carnage)