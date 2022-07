Klimaprotest vor Eröffnung der Festspiele

Klimaaktion vor den Bayreuther Festspielen: Mehrere Aktivisten haben Bäume am Gelände des Festspielhauses besetzt. Am frühen Montagmorgen kletterten vier Mitglieder des «Klimabaumhauses Bayreuth» in die Bäume und spannten Banner, so eine Sprecherin der Aktion. Sie fordern mehr Klimagerechtigkeit für den globalen Süden.

In #Bayreuth werden aktuell Bäume vor dem Festspielhaus besetzt um auf die #Klimakrise aufmerksam. Heute starten dort die Festspiele. pic.twitter.com/qtsl3WALGY — Krabat Ernst (@KrabatErnst) July 25, 2022

Nach Angaben einer Sprecherin habe die Polizei versucht, eine Person mithilfe einer Feuerwehrleiter zu räumen, den Einsatz allerdings aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Die Polizei äußerte sich dazu am Morgen nicht, bestätigte aber die Baumbesetzung und einen laufenden Einsatz.