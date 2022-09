Kunst für jedermann: Jeder hat das Zeug zum Künstler

Was ist Kunst? Könnten wir diese Frage ganz einfach beantworten, würde es wohl überhaupt keine Kunst mehr geben. Denn Kunst soll neue Fragen aufwerfen, während sie gleichzeitig Antworten gibt. Kunst ist in einem ständigen Wandel und steht nie still. Viele Kunstwerke stellen zwar Bezüge zu früheren Werken her, sind jedoch nie eine Kopie, sondern erfinden sich neu. Es lässt sich beobachten, dass Kunst einen langen Weg hinter sich hat, von der Klassik bis hin zur Moderne, der Postmoderne und den heutigen künstlerischen Strömungen. Im Zeitalter des Internets ist es sogar so, dass im Prinzip jeder zum Künstler werden kann.

