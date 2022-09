Mädchenchor der Domspatzen legt los

Erstmals in ihrer über 1000-jährigen Geschichte gehört den Regensburger Domspatzen auch ein Mädchenchor an. 34 Mädchen freuen sich darauf, wie die Knaben bald öffentlich auftreten zu dürfen.

Der Schriftzug der Regensburger Domspatzen am Schulgebäude: Erstmals in der mehr als 1000-jährigen Geschichte der Regensburger Domspatzen können nun auch Mädchen das Gymnasium samt Internat besuchen.

Der Mädchenchor der Regensburger Domspatzen könnte Anfang 2023 erstmals öffentlich auftreten. Man hoffe auf den ersten Auftritt zu Beginn des kommenden Jahres, sagte Chorleiterin Elena Szuczies, zunächst müsse aber der Klang stimmen. «Wenn die Zeit dazu reif ist, werden wir einen Termin für den ersten Auftritt des Mädchenchors bestimmen.» Man fiebere darauf hin, im Regensburger Dom und auf den Konzertbühnen singen zu dürfen.

Vergangene Woche startete das Schuljahr bei den Regensburger Domspatzen erstmals in der mehr als 1000-jährigen Geschichte auch mit Mädchen. 34 Schülerinnen nahm das Gymnasium auf, rund die Hälfte von ihnen geht auch auf das zugehörige Internat. Ebenfalls rund die Hälfte begann mit der fünften Klasse des Gymnasiums, die anderen stiegen in höheren Jahrgangsstufen ein.

Schülerinnen aus ganz Deutschland

«Sie kommen aus ganz Deutschland, die weiteste aus Wilhelmshaven», sagte Szuczies, entsprechend seien alle hoch motiviert und mit ganzem Herzen dabei. Dass auf den Gängen des Gymnasiums erstmals auch Schülerinnen unterwegs waren, war aus Sicht der Chorleiterin kein Problem. «In meiner Wahrnehmung wurden die Mädchen bei den Jungs gut angenommen. Bei sehr vielen war auch eine große Vorfreude spürbar.» Damit der Übergang reibungslos funktioniert, wurde ein eigenes Betreungsteam geschaffen.

Alle Schülerinnen singen zusammen in einem Mädchenchor. Bei den Jungs gibt es drei Knabenchöre, das hängt aber auch mit dem Stimmbruch zusammen, der bei den Jungen zu größeren Veränderungen führt. «Bei Mädchen ist das etwas einfacher», erläuterte Szuczies. «Wenn sie in der fünften Klasse ihre Alt- oder Sopranstimme lernen, können sie diese in der Regel lückenlos bis zum Abitur singen.» Sollten aber künftig mehr Mädchen auf die Schule gehen, könnte der Chor auch aufgespalten werden.

Musikalische Heimat im Dom

Die ersten Wochen des neuen Chors will die Leiterin nutzen, «um uns sowohl musikalisch, als auch persönlich kennenzulernen und zu einer Chorgemeinschaft zusammenzuwachsen». Der erste Auftritt soll im Regensburger Dom sein, dort haben die Domspatzen schließlich ihre musikalische Heimat. Aber: «Auch auf der Konzertbühne ist ganz klar das Ziel.»

Die 28 Jahre alte Kirchenmusikerin Elena Szuczies kommt aus Düsseldorf. Sie studierte an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln Katholische Kirchenmusik und steht kurz vor dem Abschluss eines Masterstudiums im Chordirigieren an der Robert-Schumann Hochschule in Düsseldorf.

Die Domspatzen gelten als ältester Knabenchor der Welt und zählen zu den bekanntesten Chören überhaupt. Bei unzähligen Schallplatten- und CD-Aufnahmen haben sie mitgewirkt, regelmäßig sind sie im Fernsehen zu sehen. Tourneen führen die jungen Sänger auch immer wieder auf andere Kontinente, beispielsweise nach Japan oder in die USA.