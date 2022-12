Musical über Frank Sinatra soll an den Broadway kommen

Ein Musical über Leben und Werk des US-Sängers Frank Sinatra (1915-1998) soll an den New Yorker Broadway kommen. Das Stück sei derzeit in der Entwicklung, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Auch Sinatras Tochter Tina ist an dem Musical beteiligt. «Wir hoffen, dass es den Zuschauern neue Perspektiven und Erkenntnisse über die beliebte Musik meines Vaters und sein anhaltendes Vermächtnis bringt», wurde sie zitiert. Sinatra war mit Songs wie «New York, New York» und «Fly Me To the Moon» international erfolgreich.

Wann das Stück Premiere feiern könnte, stand zunächst nicht fest. Auch mehrere andere Musicals hatten am Broadway zuletzt einzelne Musiker gefeiert - beispielsweise Tina Turner oder Cher. Am Wochenende soll ein Musical über Leben und Werk von Neil Diamond Premiere feiern.