Erster Nummer-eins-Hit für Udo Lindenberg

Seit mehr als 50 Jahren ist Udo Lindenberg im Musikgeschäft, aber erst jetzt - und mit dem 50 Jahre jüngeren Rapper Apache 207 - gelingt ihm in Deutschland ein Nummer-eins-Hit.

Das Lied «Komet» zusammen mit Rapper Apache 207 beschert Udo Lindenberg den ersten Nummer-eins-Hit seiner Karriere. Das teilte am Freitagnachmittag GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mit. «Wow, Leude, das erste Mal in meinem Leben mit einem Song Nummero Uno bei den Singles», wurde Lindenberg (76) zitiert. Es gehe ab mit seinem gut 50 Jahre jüngeren «neuen Kumpel Apache 207». Das sei «einfach fantastisch». Vergangene Woche stand der Hit «Komet» schon auf Platz zwei.

Bislang waren das MTV-Unplugged-Lied «Cello» (mit Clueso, Platz vier) und vor 40 Jahren der Ohrwurm «Sonderzug nach Pankow» (fünfter Platz) die bestplatzierten Songs des Panikrockers. Für den 25 Jahre alten Rapper Apache 207 ist es bereits der elfte Nummer-eins-Song.

Vorwochensiegerin Miley Cyrus tauschte quasi mit Lindenberg und fiel mit «Flowers» auf den zweiten Platz. Den dritten Platz holten erneut Ayliva feat. Mero («Sie weiß»).

Die Top Sechs bei den Alben sind komplett neu. Frische Nummer eins ist die Hamburger Dark-Rock- und Gothic-Band Mono Inc. mit «Ravenblack». Es folgen der Südtiroler Tenor Rudy Giovannini («Das Beste») sowie Musiklegende Bob Dylan («Fragments - Time Out of Mind Sessions (1996-1997)». Dahinter liegen auf der Vier die Hardrock-Veteranen von Uriah Heep («Chaos & Colour»), dann das Punk-Quartett Pascow («Sieben») sowie Sam Smith («Gloria»).