Hip-Hop-Duo Genetikk landet in Charts vor Mark Forster

Welche Songs, welche Alben sind derzeit am angesagtesten? GfK Entertainment ermittelt Woche für Woche neue Rankings - und diesmal sieht es schon wieder ganz anders aus als in der Vorwoche.

Das Hip-Hop-Duo Genetikk aus dem Saarland hat sich gegen Popsänger Mark Forster (38) durchgesetzt und ist auf Anhieb auf Platz eins der deutschen Album-Charts gesprungen.

«MDNA» sei bereits das vierte Nummer-eins-Album der Gruppe, wie GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mitteilte. Forster sprang mit «Musketiere» auf den zweiten Rang. Platz drei erkämpfte sich der Sänger Ross Antony (47) mit «Willkommen im Club: 20 Jahre». Die 19-jährige US-Sängerin Billie Eilish («Happier Than Ever») und der Singer-Songwriter Knappe («Knappe») komplettieren die Top 5.

Auch in den Single-Charts lag Rap vorne. Montez sprang mit «Auf & Ab» auf die Spitzenposition, auf Platz zwei folgen The Kid Laroi und Justin Bieber mit «Stay». Der britische Popstar Ed Sheeran («Bad Habits») musste den ersten Platz abgeben und rutschte auf Rang drei. Dahinter folgen Shouse mit «Love Tonight» und Rapper Shindy mit «Im Schatten der Feigenbäume».