Jazz-Musiker Wayne Shorter gestorben

Der Jazz-Musiker Wayne Shorter ist tot. Shorter sei am Donnerstag im Alter von 89 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, berichteten zahlreiche US-Medien unter Berufung auf die Sprecherin des Musikers und einen Sprecher des Plattenlabels Blue Note Records. Shorter habe «die Farbe und Konturen des modernen Jazz geformt, als einer seiner am intensivsten bewunderten Komponisten», schrieb die «New York Times».

Der 1933 im US-Bundesstaat New Jersey geborene Shorter hatte sich neben dem Komponieren von Stücken wie «Lester Left Town», «Nefertiti», «E.S.P.» und «Footprints» auch am Saxofon einen Namen gemacht und war für seine Arbeit vielfach ausgezeichnet worden. Schon als Teenager in seiner High-School-Band galt Shorter als «Wunderknabe des Jazz». Zu den Höhepunkten seiner Karriere gehörte unter anderem eine Reihe von Duetten mit Herbie Hancock, die in dem Album «High Life» von 1995 festgehalten sind.