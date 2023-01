Öffentliche Trauerfeier für Lisa Marie Presley in Graceland

Im Alter von nur 54 Jahren war die einzige Tochter von Elvis Presley vor zehn Tagen nach einem medizinischen Notfall gestorben. Jetzt soll Lisa Marie Presley bei einer Trauerfeier in Graceland gedacht werden.

Lisa Marie Presley kommt zur Premiere des Films «Mad Max - Fury Road» im TCL Chinese Theatre (2015). Sie starb am 12. Januar 2023.

Der im Alter von nur 54 Jahren gestorbene Elvis-Tochter Lisa Marie Presley soll am Sonntag (ab 16 Uhr MEZ) mit einer öffentlichen Trauerfeier in Graceland gedacht werden. Zu der Gedenkveranstaltung auf dem Elvis-Anwesen in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee werden Familie, Freunde, Fans und Schaulustige erwartet.

Nach der Trauerfeier sollen alle Gäste gemeinsam zum Grab von Presley ziehen, das sich auf dem Gelände in der Nähe des Grabs von ihrem Vater, der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley (1935-1977), befindet. Das Graceland-Anwesen ist heute ein Museum und Pilgerstätte für Fans. Statt Blumen wünscht sich die Presley-Familie Spenden für die Presley-Stiftung, mit denen ausgewählte Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt werden sollen.

Keine Details zur Todesursache bekannt

Das einzige Kind von Elvis Presley war am 12. Januar im Alter von nur 54 Jahren nach einem medizinischen Notfall gestorben. Details zur Todesursache gab es zunächst nicht. Ihre Mutter, die Schauspielerin Priscilla Presley (77), hatte den Tod ihrer Tochter bekanntgegeben. «Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht teilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat», hatte Priscilla Presley mitgeteilt. «Sie war die leidenschaftlichste, stärkste und liebevollste Frau, die ich je kannte.»

Die Love-Story von Lisa Marie Presleys Eltern machte weltweit Schlagzeilen: Priscillas Stiefvater war in Deutschland stationiert, dort kam es 1959 zur schicksalhaften ersten Begegnung der damals 14-Jährigen mit dem «Love Me Tender»-Star. Priscilla hat erst die Volljährigkeit erreichen und die Schule beenden müssen, bevor sie im Mai 1967 in Las Vegas heirateten. Neun Monate später wurde Töchterchen Lisa Marie geboren. Die turbulente Ehe hielt sechs Jahre. Nach der Scheidung 1973 ging keiner von ihnen eine weitere Ehe ein.

Lisa Marie war neun, als ihr Vater starb

Lisa Marie Presley war neun Jahre alt, als ihr berühmter Vater 1977 im Alter von 42 Jahren starb. Sie verfolgte selbst eine Gesangskarriere und brachte drei Studioalben heraus, zuletzt 2012 «Storm & Grace».

Für mehr Schlagzeilen sorgte Presley aber mit ihrem Privatleben. Sie war viermal geschieden und hatte vier Kinder: 14-jährige Zwillingstöchter aus ihrer vierten Ehe mit Michael Lockwood und Tochter Riley aus ihrer ersten Ehe mit dem Musiker Danny Keough. Sohn Benjamin Keough hatte sich 2020 im Alter von 27 Jahren das Leben genommen, auch er ist in Graceland beerdigt. Presley war zeitweise auch mit Popstar Michael Jackson und Schauspieler Nicolas Cage verheiratet. «Lisa hatte das wunderbarste Lachen von allen, die ich je getroffen habe. Sie hat jeden Raum erhellt», sagte Cage nach Presleys Tod.