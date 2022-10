Rock'n'Roll-Legende Jerry Lee Lewis gestorben

New York (dpa)

Der US-Rockmusiker Jerry Lee Lewis ist tot. Der Sänger von Songs wie «Great Balls of Fire» und «Whole Lotta Shaking' Goin' On» sei am Freitag im Alter von 87 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Mississippi gestorben, sagte sein Agent der Deutschen Presse-Agentur. Seine siebte Ehefrau Judith Coghlan Lewis sei an seiner Seite gewesen.

Von dpa