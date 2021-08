«Schön ist es auf der Welt zu sein»: Anitas Hit wird 50

Das Lied ist ein Evergreen in Deutschland, aber auch in der Schweiz, in Österreich, Skandinavien und den Benelux-Staaten. Es geht um den Ohrwurm «Schön ist es auf der Welt zu sein» von Roy Black und der damals zehnjährigen Anita.

Vor 50 Jahren kam das Lied in die Charts der Bundesrepublik, wie es bei GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts heißt. Höchstplatzierung in den Folgewochen war Platz zwei. Die Karriere der heute 60-jährigen Norwegerin Anita Hegerland ging danach erst richtig los.

«Schön ist es auf der Welt zu sein» ist mit Zeilen wie «Das Schönste im ganzen Jahr, das sind die Ferien» und dem Refrain «Schön ist es auf der Welt zu sein/Sagt die Biene zu dem Stachelschwein» unvergessen. Der Song hielt sich monatelang in Deutschlands Top Ten und belegte in Dänemark sogar den ersten Platz in der Hitliste.

Kinderstar in Norwegen

Produzent war Hans Bertram (1915-1991), der mit seiner Ehefrau und Texterin Elisabeth Bertram (Lilibert) und dem Komponisten Werner Twardy (1926-1977) hinter dem Lied steckte.

Anita zählt noch heute zu den erfolgreichsten Solokünstlerinnen Norwegens in Sachen Plattenverkäufe. Sie war schon Ende der 60er Jahre ein Kinderstar in ihrer Heimat. Entdeckt worden war sie im Dezember 1968 auf einer Kinder-Weihnachtsfeier in ihrem Heimatort.

Als sie nach Deutschland geholt wurde, konnte sie zunächst kein Deutsch. «Mir wurde der Text in Lautsprache aufgeschrieben», erinnert sich die heute 60-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Später habe sie dann aber Deutsch gelernt. Sie wirkte in den 70ern auch in Filmen mit, darunter «Wenn mein Schätzchen auf die Pauke haut» und «Alter Kahn und junge Liebe» an der Seite von Roy Black sowie «Rudi benimm dich» an der Seite von Rudi Carrell.

Ihre Musikkarriere ging als Erwachsene international weiter. So sang sie zum Beispiel die Welthits «Pictures in the dark» und «Innocent» des britischen Musikers Mike Oldfield. Sechs Jahre verbrachte sie in England, Frankreich und der Schweiz, als sie mit Oldfield liiert war.

«Ich vermisse Roy noch immer»

Heute lebt sie südlich der norwegischen Hauptstadt am Oslofjord. Sie hat drei erwachsene Kinder (33, 31, 22 Jahre alt - zwei von ihnen mit Oldfield). Die 60-Jährige, die auch malt und derzeit plant, ein deutsches Schlageralbum aufzunehmen, ist noch immer betrübt vom frühen Tod von Roy Black. Der Sänger starb vor 30 Jahren (9.10.1991) mit nur 48 Jahren. «Ich vermisse Roy noch immer. Wir hatten eine schöne erfolgreiche Zeit gemeinsam auf der Bühne über viele Jahre.»

Zum 40. Jubiläum von «Schön ist es auf der Welt zu sein» 2011 nahm Hegerland mit Chris Boltendahl und den Musikern der Band Grave Digger eine Heavy-Metal-Version des Lieds auf. Sie habe das mit einem Lächeln getan, weil Roy Black immer habe Rockmusik machen wollen.

50 Jahre nach dem Erfolg von «Schön ist es auf der Welt zu sein» hofft Hegerland, dass es trotz Corona bald wieder besser läuft für die Musikbranche mit Auftritten und Konzerten. Sie selber sei geimpft und zuversichtlich. Wenn alles gut gehe, trete sie am 9. Oktober beim Konzert «Roy Black Gala 2021» in Bobingen bei Augsburg auf.