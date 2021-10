Sportfreunde Stiller über ihre Pläne und ihre Sendepause

Nach rund fünf Jahren Pause wollen die Sportfreunde Stiller im kommenden Jahr wieder ein neues Album herausbringen. «Das schaffen wir auf jeden Fall», sagte der Sänger Peter Brugger der «Süddeutschen Zeitung».

Derzeit sei man am Aufnehmen und am Produzieren - und am Pläneschmieden. «Und dann müssen wir erst mal wieder ein Konzert spielen. Das wird spannend, wie es sich anfühlt, wieder einmal auf einer Bühne zu stehen.» Vorerst seien kleine Club-Konzerte geplant. Im Juni 2022 will die Münchner Band dann bei Rock im Park und Rock am Ring auftreten.

Der jüngste Erfolg der Sportfreunde Stiller war 2016. Ihr Album «Sturm & Stille» hatte damals die Spitze der deutschen Albumcharts erobert. Danach sei die Leichtigkeit weg gewesen, der Flow, beschrieb es Brugger in der «SZ». Die Sendepause nach dem letzten Konzert 2017 sei aber okay gewesen, ergänzt der Schlagzeuger Florian Weber. Kurz vor dem Corona-Lockdown 2020 habe man sich dann wieder getroffen. Das Ziel: «Die alte Freundschaft wieder aufleben lassen bei verzerrten Gitarrenriffs und viel zu viel Bier». Daraus sei dann schleichend die Idee für ein neues Album entstanden.