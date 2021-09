Westfälische Schule für Musik startet nach schwerer Corona-Phase durch

Vieles ist nicht mehr so wie vor Corona: Auf diese Formel könnte man das bringen, was Friedrun Vollmer, die Direktorin der Westfälischen Schule für Musik in Münster, und Lisa Bröker, Leiterin des Projektbereichs, in diesen Wochen bewegt. Denn auch rund um die münstersche Musikschule ist einiges im Fluss.

So haben offenbar gerade fortgeschrittene Semester in der Zeit pandemischer Isolation und Stille ein neues Bedürfnis nach handgemachter Musik, nach Singen und Musizieren in froher Gemeinschaft entwickelt.

Projektangebote kommen gut an

„Die Telefone sind hier fast heißgelaufen“, freut sich Lisa Bröker über die Reaktionen auf aktuelle Projektangebote. Ob es sich nun um das Bläserensemble für Erwachsene oder um „Fitness für die ältere Stimme“ dreht, der wachsende Zulauf ist spürbar. Dem Trend des Ausprobierens und „Schnupperns“ kommt die städtische Musikschule mit niedrigschwelligen Angeboten entgegen.

Fast alle Instrumente können mittlerweile an der Musikschule über mehrere Stunden ausprobiert werden. Neuanfängerinnen und Neuanfängern, die sich nicht über eine längere Frist festlegen wollen, bietet die Musikschule flexiblere Ausstiegsfristen bereits nach zwei Monaten an.

Krise bietet Chancen

„Jede Krise bietet zugleich neue Chancen“, unterstreicht Direktorin Friedrun Vollmer. Wo es anfangs beim digitalen Fernunterricht aufgrund von Verbindungsproblemen oder Zeitverzögerungen hakte und knirschte, haben mittlerweile Programme wie „Jamulus“ oder „Jamkazam“ Einzug gehalten, die das gemeinsame Musizieren oder Singen sogar in der Bigband oder im Chor tatsächlich online ermöglichen. Mit glasklarem Ton und ohne die sonst nervende Zeitverzögerung.

„Auch künftig wird es auf Wunsch digitalen Unterricht geben“, führt Friedrun Vollmer weiter aus. Wer also als FSJler in Lateinamerika weiter seine geliebte Gitarrenstunde absolvieren möchte, der kann dies tun.

Friedrun Vollmer, Direktorin der Westfälischen Schule für Musik in Münster, will die neuen digitalen Wege und Fertigkeiten auch künftig für den Musikunterricht nutzen. Foto: privat

Längst sind die Lehrkräfte auch in der Lage, hilfreiche Links in den Unterricht einzuflechten. Dann zum Beispiel, wenn die Schülerin oder der Schüler einmal hören möchte, wie denn andere Musiker dieses oder jenes Stück spielen: „Über die Plattform „SmartMusikschule“ und die neue Verwaltungssoftware der Musikschule „iMikel“ sollen die 163 Lehrenden und die etwa 7200 Schülerinnen und Schüler der Musikschule künftig noch besser und flexibler miteinander kommunizieren.

Vollmer begrüßt in diesem Kontext, dass Nordrhein-Westfalen weitere 6,2 Millionen Euro für die Digitalisierung der Musikschulen bereitstellen wird. Für Münster will sie in Kürze die in Aussicht gestellten 109 000 Euro Fördermittel beantragen. Die quälenden Netzprobleme der Musikschule werden künftig durch die Anbindung an das Glasfasernetz der WWU gelöst. Das Haus an der Himmelreichallee wird dann zum Deutschen Forschungsnetz gehören.

Die jüngste Musikschuloffensive des Landes hat Münster übrigens zwei neue Stellen für E-Bass und Saxophon beschert.

Neue Räume und Hoffnung auf den Musikcampus

Der seit Jahren in der Westfalenmetropole diskutierte und dringend benötigte Musikcampus als neues Zentrum der Westfälischen Schule für Musik, Seite an Seite mit Musikhochschule und Sinfonieorchester, liegt noch in weiter Ferne. Um so mehr ist die Musikschule darum bemüht, bis dahin und auch darüber hinaus ihre Präsenz in den Stadtteilen auszubauen und damit Nähe und kurze Wege herzustellen.

Neue Unterkünfte und Räume sind in der York­kaserne (Südost) und der Oxfordkaserne (West) geplant. Zusätzliche Räume entstehen für den Bezirk Nord im neuen Stadtteilhaus in Coerde. „Wir wollen uns zu einem Zentrum der Musik in Münster entwickeln, in Kooperation mit vielen weiteren Musik-Institutionen und der Freien Szene“, so formuliert Friedrun Vollmer das selbstgesteckte Ziel und den Anspruch der Westfälischen Schule für Musik, die sich sowohl der breiten und inklusiven Arbeit wie auch der Spitzenförderung verpflichtet fühlt.

Diese Spitze kommt an diesem Samstag und Sonntag zur Geltung, wenn in den Räumen der Westfälischen Schule für Musik die Gewinner des WDR3-Klassikpreises ermittelt und zum Konzert gebeten werden.

Wertungsspiele am Samstag, 25. September, ab 9 Uhr, Konzert der Preisträger am Sonntag, 26. September um 11 Uhr im Mozartfoyer der Musikschule in Münster.