Präsident der Kunststiftung NRW wirbt für Musik-Campus in Münster

In den kommenden Wochen stimmen die Ratsgremien in Münster über den „Musik-Campus“ ab. Prof. Dr. Thomas Sternberg, Präsident der Kunststiftung NRW, votiert klar für dieses ambitionierte Vorhaben und kritisiert zugleich die Behäbigkeit der Stadt und ihrer Politiker.

Prof. Thomas Sternberg war bis November 2021 Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (Zdk) und übernahm bereits im Juli 2021 die Präsidentschaft der Kunststiftung NRW. Unser Redaktionsmitglied Johannes Loy sprach mit dem langjährigen CDU-Kulturpolitiker und früheren Direktor der Akademie Franz-Hitze-Haus über seine neue Aufgabe, seine Sicht auf die Kulturpolitik in der Stadt Münster und die Pläne für einen Musik-Campus.

Zunächst ein Blick auf Ihr neues Amt, womit befasst sich die Kunststiftung NRW?

Thomas Sternberg: Die Kunststiftung fördert seit 33 Jahren künstlerisch herausragende Produktionen, Ausstellungen, Projekte und Ankäufe in Nordrhein-Westfalen. Das Spektrum reicht von der Unterstützung von Festivals und Aufführungen bis hin zur Förderung von Kunst-Ankäufen. Denken Sie nur an das Liesborner Evangeliar oder das Bild von August Macke mit dem Porträt seiner Frau für das Landesmuseum.

Wie viel Geld hat die Stiftung jährlich zu vergeben?

Sternberg: Die Stiftung, die vor 30 Jahren aus der NRW-Kulturstiftung ausgegliedert wurde, verfügt über ein jährliches Fördervolumen von rund elf Millionen Euro. In den vergangenen zwei Corona-Jahren haben wir wegen der prekären Lage auch Künstlerstipendien ausgeschrieben. Wir loben auch Preise aus – wie etwa den „Nam June Paik Award“. Wir fördern auch das Übersetzerkolleg in Straelen oder aktuelle Ausstellungen, auch im Westfälischen Landesmuseum.

In diesen Wochen soll eine Entscheidung über den Musik-Campus Münster fallen. Wie nehmen Sie die Hängepartie wahr?

Sternberg: Ich bin erstaunt und betroffen, dass eine Stadt wie Münster in diesem Punkt ihre oberzentrale Kulturfunktion im Blick auf Musik kaum wahrnimmt. Ein Konzerthaus und der Musik-Campus sind nicht nur für die Bewohner Münsters wichtig, sondern auch für das Münsterland. In Bezug auf das Theater, das Sinfonieorchester und auch die vielfältige Freie Szene und Künstlerateliers geschieht in Münster Vorbildliches. Aber in der Frage eines Konzerthauses haben wir es seit Kriegsende mit einem Entscheidungsstau zu tun.

Wie ist das zu erklären?

Sternberg: Als das Theater 1956 eröffnet wurde, hieß es, bis zur Wiedererrichtung des Konzerthauses werde auch das Sinfonieorchester in diesem Haus Konzerte geben. Das war immer provisorisch gedacht. Bis heute ist es nicht gelungen, ein Konzerthaus zu realisieren.

Was sagen Sie zum jetzt vorliegenden Campus-Plan?

Sternberg: Das Konzept ist hervorragend. Es gibt gute Vorbilder dafür, etwa in unserer Nachbarstadt Enschede, wo das „Muziek­kwartier“ die gesamte Musikszene bündelt. So könnte es auch in Münster funktionieren – Musikschule, Musikhochschule, Sinfonie­orchester und Freie Szene gebündelt und kooperierend an einem Platz. Münster ist eine Stadt der Musik, eine große Vielfalt an Chören, Orchestern und Musikgruppen existiert. Diese breite Musikszene hat aber nach wie vor kein Zentrum. Wie Kooperation funktioniert, weiß man durch die vorbildliche Jugendakademie, die Musikschule und Musikhochschule verbindet. Diese hat schon viele herausragende Musikerinnen und Musiker hervorgebracht. Die Chance des Campus ist es, durch eine besondere Konstellation Wissenschaft, Kultur und Städtebau zusammenzuführen. Um mehrfache NRW-Landesförderung zu bekommen, bedarf es eines Grundsatzbeschlusses der Stadt, dass sie dieses Kooperationsprojekt will. Münster sollte dabei auch nicht den Anspruch verstecken, im Campus-Gesamtkomplex eine Konzerthalle zu bauen. Das ist nicht, wie es in der Vorlage so verschämt heißt, „gemeinschaftlich genutzte Fläche“ und „Kulturbau“, sondern ein Konzertsaal. Schon in den frühen 1990er Jahren gab es Untersuchungen über ein mögliches Konzerthaus auf dem südlichwestlichen Teil des Schlossplatzes. Eine Studie kam zu dem Ergebnis, man sehe für Münster keine Probleme, größere allerdings für gleich gelagerte Pläne in Dortmund. Dort hat sich das Konzerthaus längst eta­bliert. In Münster ist das genauso möglich.

Warum tut sich Münster so schwer mit Großprojekten?

Sternberg: Die Großprojekte in Münster in den vergangenen drei Jahrzehnten wurden immer von anderen Schultern getragen. Denken Sie an den Neubau des Landesmuseums, an die Diözesanbibliothek, den Alten Fischmarkt, die Stubengassenbebauung, den Hafen. Immer waren andere Träger wie der Landschaftsverband, das Bistum, Unternehmen oder private Investoren verantwortlich. Der Rat befasst sich immer häufiger mit dem Kleinklein verwaltungstechnischer Fragen, ohne Großprojekte durchzusetzen. Das gilt nicht nur für die Kultureinrichtungen wie das Konzerthaus. Das gilt auch für Sportstätten, wie die lange Elendsgeschichte des Preußenstadions beweist.

Liegt es auch an den komplizierten und auch ideologiebefrachteten Mehrheitsverhältnissen?

Sternberg: In Münster hat sich das fatale Prozedere eingespielt, dass man ein Projekt geradezu kaputtdiskutiert – mit immer neuen Nachfragen, Studien und Bedenken. Ein Paradebeispiel ist der Schlossplatz, der frühere Hindenburgplatz. Ich wüsste keine Fläche, für die so viele Planungskonzepte vorliegen wie für diesen Platz vor dem Schloss. Nach wie vor stehen dort Autos auf einem Platz, der viele bessere Möglichkeiten bietet.

Prof. Thomas Sternberg war viele Jahre CDU-Landtagsabgeordneter in NRW und kulturpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Foto: Gunnar A. Pier

Was hat die Stadt eigentlich in den letzten 30 Jahren aus eigener Kraft geschafft?

Sternberg: Mir fallen nur der Neubau des Steingymnasiums, das Stadthaus III und die Erweiterung der Halle Münsterland ein. Stadtbücherei und Stadtmuseum waren Projekte, die schon vor 30 Jahren abgeschlossen waren.

Hat die Kultur in den Dezernaten der Stadt ein auskömmliches Gewicht?

Sternberg: Ohne Frage wurde und wird in Münster viel für Kultur getan. Münster hat früh ein Theater gebaut, als die Stadt noch in Trümmern lag. Sie hat auch in schwierigen Zeiten das Theater als Vier-Sparten-Haus und das Sinfonie­orchester erhalten. Die Stadt verfügt über eine Freie Szene, die beispielhaft ist, denken Sie nur an das Pumpenhaus oder die soziokulturellen Zentren. Die gestärkte Kunstakademie ist durch Atelierhäuser ergänzt. Das alles sind Belege einer guten Kulturpolitik. So eine Politik braucht entsprechende Motoren in Verwaltung und Politik. Hermann Janssen und Hildegard Graf waren solche Motoren. Eine Stadt der Größenordnung Münsters braucht zugleich den intensiven Einsatz aller Parteien, Fraktionen und der Verwaltung.

Wie kann die Stadt ihr Campus-Projekt offensiv nach vorne bringen?

Sternberg: Zwei Dinge sind entscheidend: Man wird nur dann, gerade nach dem Desaster des Bürgerbegehrens vor 14 Jahren, Spender überzeugen und Spenden gewinnen, wenn die Stadt selber Entscheidungen trifft. Ein klarer Wille muss erkennbar sein. Zweitens braucht es die breite Beteiligung der Bürgerschaft. Diese gewinnt man dadurch, dass man auch kleine Spenden sammelt. Ein aktuelles Beispiel aus der Nachbarschaft ist die neue Philharmonie in Bochum mit Bausteinen oder auch der Ankauf des Eisenman-Brunnens hier. Durch eifriges Spendensammlungen oder Lotterien muss man eine breite Begeisterung wecken. Eine solche Begeisterung erzielt man allerdings nicht dadurch, dass man nebulös von einem „Kulturbau“ schwafelt oder von „gemeinschaftlich genutzten Flächen“.

Konzertsaal- oder Kongresssaal, worauf soll Münster Wert legen?

Sternberg: Ich bin der Kulturministerin Isabell Pfeiffer-Poensgen dankbar, dass sie die Prioritäten bei diesem Projekt gedreht hat. Zunächst geht es um einen optimal ausgestatteten, akustisch perfekten Konzertsaal – und dann um eine zweite Nutzungsmöglichkeit als Kongresssaal der Universität. So wird ein Schuh draus. Rektor Wessels, Oberbürgermeister Lewe und Ministerin Pfeiffer-Poensgen haben einen guten Weg gefunden, die städtischen Einrichtungen Münsters und die Landeseinrichtung Universität gemeinsam ins Boot zu holen. Dass die Freie Szene in die Pläne einbezogen wurde, sollte die letzten Bedenkenträger überzeugen. Hier wird niemandem Geld weggenommen! Innerhalb der Kultur sind Konkurrenzen immer kannibalisch. Wenn sich unterschiedliche Akteure das Geld neiden, führt das letztlich immer dazu, dass die Kultur insgesamt Schaden nimmt.