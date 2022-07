Premiere von Ulvaeus' Pippi-Langstrumpf-Musical geglückt

Pippi Langstrumpf in der Zirkus-Manege: Die von Abba-Ikone Björn Ulvaeus produzierte Show «Pippi på Cirkus» feierte am Dienstag Premiere. Der Sänger zeigt sich im Anschluss freudig.

Die schwedische Abba-Ikone Björn Ulvaeus (77) hat eine Pippi-Langstrumpf-Geschichte seiner großen Landsfrau Astrid Lindgren als Zirkus-Musical in die Manege gebracht. Vor knapp 1200 Zuschauern feierte die von Ulvaeus produzierte Show «Pippi på Cirkus» (Pippi im Zirkus) am Dienstagabend im Stockholmer Veranstaltungshaus Cirkus Premiere. In der Hauptrolle des Mädchens mit den abstehenden roten Zöpfen begeisterte die Schauspielerin und Musical-Darstellerin Ida Breimo das Publikum, das dem Ensemble zum Schluss minutenlangen stehenden Applaus spendete. Zu sehen ist die schwedischsprachige Produktion noch bis zum 14. August in der schwedischen Hauptstadt.

«Pippi på Cirkus» basiert recht lose auf der Geschichte von Kinderbuchautorin Astrid Lindgren (1907-2002), in der Pippi Langstrumpf und ihre Freunde Tommy und Annika gemeinsam in den Zirkus gehen. Dabei treffen sie auf die Zirkusprinzessin Miss Carmencita, Seiltänzerin Elvira und den weltstärksten Mann, den starken Adolf. Die Liedtexte zur Show hat Ulvaeus selbst verfasst, an der Musik dazu hat unter anderen sein Abba-Kollege Benny Andersson mitgewirkt.

«Die Leute haben es eindeutig geliebt. Aus meiner Sicht lief es sehr, sehr gut», sagte Ulvaeus nach der knapp 75-minütigen Aufführung. Zur Premiere war er händchenhaltend mit einer neuen Frau an seiner Seite über den roten Teppich geschritten - sie heißt Christina Sas und ist Ulvaeus' neue Liebe, wie es aus seinem Umfeld hieß. Im Februar hatten der Musiker und seine zweite Ehefrau Lena ihre Scheidung nach über 40 Jahren Ehe bekanntgegeben. Zuvor war er mehrere Jahre lang mit seiner Abba-Kollegin Agnetha Fältskog liiert gewesen.