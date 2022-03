Völlig abgedreht: So war die neue Münster-Tatort-Folge "Propheteus"

Ausnahmzustand im münsterischen Polizeipräsidium: Udo Kayer (Matthias Komm) bedroht Frank Thiel (Axel Prahl) und Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers). Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Kost

Wer den Münster-Tatort einschaltet, tut dies nicht, weil er einen spannenden Fall erwartet. Der Klamauk ist vorherrschendes Programm. Umso mehr im neuen Fall, in dem sich das Duo Boerne/Thiel durch eine schräge Maskerade witzelte.

Es ging um nicht weniger als die Weltherrschaft und den Tod eines Programmierers, der seinen Anhängern Chips unter die Haut implantierte. Mittendrin im Wirrwarr um eine anfängliche Geiselnahme und den rettenden Hund namens Banane: der Snob Boerne (Jan Josef Liefers in Hochform) im Hawaiihemd, der sich höchst seltsam benahm, was durch groteske Großaufnahmen zusätzlich unterstrichen wurde. An ihm klebte der Verfassungsschutz in Gestalt eines an die „Men in Black“ erinnernden Duos, dessen kuriose Befragung in kurze Rückblicke mündete, die der von Autorin Astrid Ströher erdachten und völlig abgedrehten Story den Rahmen gaben.

Für Fans des Münster-Tatorts ein grandioser Fall — für alle anderen vermutlich „ziemlich Banane“!

Hier noch einige Outtakes zum Dreh der Folge "Prophetus".