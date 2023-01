Metall, Keramik oder Silikon Backform?

Welche Backform eignet sich für welche Zubereitung? Lange galt das Backen als „altbacken“. Doch spätesten seit die Muffinwelle auch Deutschland erfasst hat, liegt backen wieder voll im Trend. Doch die Reduktion des Backens auf wenige Produkte wird dem Backen als solches nicht gerecht. Neben allen möglichen Kuchenrezepten in runden, eckigen, kleinen oder großen Formen lassen sich auch andere Speisen backen. Welches Material Sie bevorzugen, hängt auch von Ihren persönlichen Präferenzen ab. Der Klassiker ist das Metall. Nostalgiker entscheiden sich für die Metallvariante. Metallformen können überall verwendet werden, egal ob in Elektro- oder Gasöfen. Sie sind besonders hitzebeständig, aber nicht spülmaschienenfest. Aber auch moderne Formen aus Silikon und Keramik haben ihre Daseinsberechtigung. Ein wichtiger Vorteil ist die Antihaftwirkung, die dem Material Silikon aber auch der Keramik inne ist. Nachteil von Keramik ist, dass es zerbrechlich ist. Silikon ist hitzebeständig bis 200 Grad und nicht kratzfest und ausschließlich im Elektroofen zu verwenden.

Welche Backform für was?

Ob Brot, Brötchen, Tarte, Bagel oder Quiche, alles braucht seine Form. Klassiker sind die Tortenbackformen aus Metall, die sich seitlich über einen Verschluss öffnen lassen und über einen Wechselboden verfügen. Während in den meisten anderen Bereichen das Silikon Einzug gehalten hat, gibt es mittlerweile auch für die Tortenherstellung Formen aus Silikon, auch für Schichttorten. Mussten sich Backwillige früher mit Tricks und Kniffen etwas einfallen lassen, um spezielle und ausgefallene Kuchenformen zu kreieren, ist die Auswahl an unterschiedlichen Backformen heute von einer beeindruckenden Vielfalt geprägt. Nahezu für jede Gelegenheit und zu jedem Anlass findet sich die passende Backform.

Wo bekomme ich die Backform, die ich brauche?

Was kann ich denn im Backofen außerdem zubereiten?

Neben der Möglichkeit, Kuchen, Torten und ähnliches im Backofen zuzubereiten, lässt es sich im Backofen auch hervorragend braten. Aber auch Aufläufe gelingen im Backofen sehr gut: https://formadore.de/brater-und-auflaufformen. Wie auch bei den Backformen gibt es bei den Brätern und Auflaufformen eine schier unerschöpfliche Auswahl. Ein wesentlicher Unterschied ist allerdings, dass es Bräter und Auflaufformen oft in repräsentativem Design gibt, da sie oft mit Inhalt auf dem Tisch serviert werden und man sich anschließend direkt am Tisch aus der Form bedient. Daher gibt es diese Formen auch oft aus Materialien wie Gusseisen oder dickem Glas, da diese die Hitze lange speichern und so über lange Zeit geschlemmt werden kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass das Essen beim gemütlichen beisammensitzen vorschnell abkühlt. Bräter für den Backofen gibt es in der Regel mit einem Deckel. Bräter mit einem Glasdeckel sorgen dafür, dass sich der Garvorgang auch überwachen lässt, ohne dass man den schweren Deckel anheben muss. Gusseiserne Bräter mit einem massiven Eisendeckel versprühen allerdings einen unnachahmlichen Retroflair, der alleine schon ein gehöriges Maß an Gemütlichkeit ausstrahlt.

Aber auch Auflaufformen gibt es in vielen verschiedenen Größen, Formen und Materialien. Ein besonderer Hingucker sind Auflaufformen im Set, mit denen sich einzelne Portionen backen lassen. Auch hier gibt es gusseiserne Modelle, die sich auf dem Küchentisch ganz besonders schön präsentieren.

