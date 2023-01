Mit Bodenständigkeit zum Marketing-Star

Wenn von Marketingagenturen oder -dienstleistern in Deutschland die Rede ist, dann denkt man sicherlich zunächst an Berlin, Hamburg, Köln oder Leipzig. Doch auch Dortmund sollte nun auf der Marketingkarte Deutschlands markiert sein. Denn aus Hamm stammend und heute mit seiner Familie in Dortmund lebend ist Dawid Przybylski einer der großen Stars aus der zweiten Reihe im deutschen Online-Marketing-Business. Zweite Reihe deshalb, weil Dawid Przybylski heute vor allem seine Aufgabe darin sieht, andere für den großen Erfolg im Netz fit zu machen.

Online-Werbeumsätze entwickeln sich dynamisch

Allein Google nahm im Jahr 2021 knapp 210 Milliarden US-Dollar durch sein Werbegeschäft ein – ein sattes Plus von 42,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. An zweiter Stelle steht Facebook mit knapp 115 Milliarden Dollar. Die globalen Technologiekonzerne profitieren zudem von einer Verschiebung der Werbeausgaben hin zum Digitalen. 2017 machte Onlinewerbung noch 47 Prozent der Werbeausgaben aus. Bis 2021 kletterte der Anteil auf 70 Prozent - Tendenz: weiter stark steigend.

Für den Erfolg gilt: „Es ist egal, wo du herkommst“

Auch immer mehr Menschen in Deutschland möchten vom Trend zum Online-Marketing profitieren. Etwa in Form von Affiliate-Marketing: Affiliate-Systeme sind internetgestützte Vertriebsarten, bei denen ein kommerzieller Anbieter seinen Vertriebspartnern Provisionen anbietet. So begann vor rund zwei Jahrzehnten auch die Karriere von Dawid Przybylski. Der gebürtige Pole, der seit seinem fünften Lebensjahr in Deutschland lebt und in bescheidenen, bodenständigen Verhältnissen in Hamm aufwuchs, ist seit 20 Jahren erfolgreicher Unternehmer und Online-Marketer. Aktuell führt er mit der Finest Audience GmbH sein drittes größeres Unternehmen. Dessen Masterclass hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer der bedeutendsten Fortbildungen für Social-Media-Marketing in Europa entwickelt. Zudem hat Dawid Przybylski im November vergangenen Jahres sein erstes eigenes Buch veröffentlicht. Der Titel sagt alles über seinen erfolgreichen Werdegang: „Es ist egal, wo du herkommst“.

Dawid Przybylski aus Dortmund Foto: © Ronny Barthel

Treibende Kraft aus dem Hintergrund

Anfangen hat Przybylski neben Affiliate-Marketing auch mit eigenen Websites oder Suchmaschinen-Optimierung. Doch im Laufe der Jahre erkannte er, dass er auch über ein großes Talent darüber verfügt, anderen die Kunst und die strategischen Kniffe beim Online- und Social-Media-Marketing näher zu bringen. Heute konzentriert sich der Serienunternehmer mit seinem Beratungsunternehmen und seinen Masterclasses genau darauf: Wissensweitergabe und die Anleitung der Marketer von morgen.

Online-Werbung muss heute besonders sein

Przybylski weiß aus zwei Jahrzehnten Erfahrung, dass Online-Marketing trotz vieler blendender schneller Erfolge ein langfristiges Bohren dicker Bretter ist. Schnelle Gewinnversprechen, wie es manch andere Coaches versprechen, hält er für Augenwischerei. Das sagt er auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern seiner Masterclasses. Mit Konkurrenten, die das große Geld in kürzester Zeit und mit minimalem Aufwand versprechen – oftmals in Form von Werbungen auf Youtube – möchte Przybylski keinesfalls verglichen werden.

„Seid mutig und kreativ, schaltet Werbung, die man nicht erwartet und die Aufsehen erregt. Nur so ist man heute erfolgreich!“ Mit diesem Leitsatz will Przybylski eine ganze Bewegung an erfolgreichen Online-Marketern im DACH-Raum starten. Doch bei allen berechtigt hochfliegenden Träumen ist Przybylski vor allem eines: erdverbunden und seiner westfälischen Heimat treu geblieben.