Bundespräsidenten-Wahl: Kandidaten, Rekorde und Teilnehmer

Die Bundesversammlung tritt am Sonntag zum 17. Mal zusammen. Die Wiederwahl von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Formsache. Wie alt waren seine jüngsten und ältesten Vorgänger? Und wann ging die Wahl sogar in den dritten Wahlgang? Ein Überblick.

Mehr als 72 Jahre ist es her, dass die erste Bundesversammlung Theodor Heuss zum Bundespräsidenten wählte. Am Sonntag stellt sich Frank-Walter Steinmeier in der 17. Bundesversammlung zur Wiederwahl. Wir ­geben einen Überblick:

Der Bundespräsident: Frank-Walter Steinmeier könnte nach Theodor Heuss und Richard von Weizsäcker als dritter Bundespräsident die maximal erlaubten zwei vollen Amtszeiten von je fünf Jahren absolvieren (Heinrich Lübke trat 1969 kurz vor Amtszeitende zurück). Der in Brakelsiek (Kreis Lippe) aufgewachsene Steinmeier machte an der Seite von Gerhard Schröder Karriere – als Leiter der niedersächsischen Staats­kanzlei und Kanzleramtschef. Später agierte er als Außenminister, Vizekanzler und SPD-Fraktionschef. 2009 erlitt er als SPD-Kanzlerkandidat eine bittere Niederlage. Als Kandidat der großen Koalition ging Steinmeier 2017 in die Bundesversammlung – und siegte. Steinmeier hatte später großen Anteil daran, dass die große Koalition nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen zustande kam. Der 66-Jährige gilt als Brückenbauer. Er rief die ­NS-Verbrechen im Zweiten Weltkrieg immer wieder in Erinnerung und besuchte Gedenkstätten oder Orte der SS-Gewalttaten im Ausland.

Die Gegenkandidaten: Der parteilose Gerhard Trabert tritt für die Linke an. Der Arzt und Professor für Sozialmedizin engagiert sich für die medizinische Versorgung Obdachloser. Im Januar erntete der 65-Jährige Kritik, weil er die soziale Ausgrenzung armer und geflüchteter Menschen mit der Verfolgung der Juden in der NS-Zeit verglich. Für großes Aufsehen sorgte die AfD mit der Nominierung des CDU-Mitglieds Max Otte, der als Chef der Werte-Union mittlerweile zurückgetreten ist. Die CDU leitete bereits ein Parteiausschlussverfahren gegen den 57-jährigen Ökonomen ein. Die Freien Wähler schicken die 41-jährige Stefanie Gebauer ins Rennen. Die Astrophysikerin ist Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung im brandenburgischen Kremmen.

Was man über die Wahl des Bundespräsidenten wissen muss Die Wahl des Bundespräsidenten ist in Artikel 54 des Grundgesetzes geregelt. Zusätzlich gilt das knapp gefasste Gesetz über die Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung. Foto: picture alliance / Soeren Stache/dpa <strong>DIE BUNDESVERSAMMLUNG</strong> <br>Für die Wahl des Bundespräsidenten tritt in der Regel alle fünf Jahre die Bundesversammlung zusammen. Sie setzt sich aus den Abgeordneten des Bundestags (aktuell 736) und einer gleich großen Zahl von Mitgliedern zusammen, die die 16 Landesparlamente entsenden. Die 17. Bundesversammlung am 13. Februar zählt also 1472 Mitglieder. Wie viele Sitze auf ein Land entfallen, hängt von dessen Bevölkerungszahl ab. Die Landtage wählen die Mitglieder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Zum Zuge kommen vielfach Landtagsabgeordnete, aber auch Kommunalpolitiker und Prominente wie Sportler oder Musiker. Foto: Ralf Hirschberger <strong>DIE BEWERBER</strong> <br>Zur Wahl stellen kann sich jeder Deutsche, der das Wahlrecht zum Bundestag besitzt und das 40. Lebensjahr vollendet hat. Jedes Mitglied der Bundesversammlung kann Wahlvorschläge bei der Präsidentin des Deutschen Bundestags einreichen. Für den zweiten und dritten Wahlgang können neue Vorschläge gemacht werden. In der Regel werden die Kandidaten von Parteien nominiert. In diesem Jahr tritt der von SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU zur Wiederwahl vorgeschlagene Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier an, außerdem der von der Linken nominierte Mediziner Gerhard Trabert, der von der AfD ins Rennen geschickte Ökonom Max Otte und die Physikerin Stefanie Gebauer für die Freien Wähler. Foto: dpa <strong>DIE LOCATION</strong> <br>Unter normalen Umständen würde die Bundesversammlung im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes tagen. Dazu würde dort die Zahl der Sitzplätze verdoppelt. Dies ist unter Corona-Bedingungen aber nicht möglich. Deshalb weicht die Bundesversammlung auf das benachbarte Paul-Löbe-Haus aus. Der achtgeschossige Bau mit seinen rund 1000 Büros und 21 Sitzungssälen bietet mehr Platz. Die Mitglieder der Bundesversammlung werden dort auf mehreren Ebenen platziert - viele von ihnen werden daher den bisherigen und voraussichtlich neuen Bundespräsidenten nur auf dem Bildschirm und nicht persönlich zu sehen bekommen. Foto: dpa <strong>Der ABLAUF</strong> <br>Die Sitzung der Bundesversammlung wird von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) geleitet. Sie wird zur Eröffnung eine Rede halten. Die Bundesversammlung gibt sich zunächst eine Geschäftsordnung, wobei in der Regel die Geschäftsordnung des Bundestags sinngemäß Anwendung findet. Zudem werden Schriftführerinnen und Schriftführer bestimmt. Dann wird die Bundestagspräsidentin die eingegangenen Wahlvorschläge verlesen und schließlich den ersten Wahlgang eröffnen. Jedes Mitglied der Bundesversammlung wird namentlich aufgerufen. Gewählt wird mit verdeckten amtlichen Stimmzetteln. Sind alle eingeworfen, zählen die Schriftführer aus, was etwa eine Stunde dauern wird. Für den gesamten Wahlgang wird mit einer Dauer von rund zwei Stunden gerechnet. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild <strong>DER GEWÄHLTE</strong><br> Für den ersten und einen gegebenenfalls erforderlichen zweiten Wahlgang ist die absolute Mehrheit erforderlich. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung erhält - diesmal also mindestens 737. Im dritten Wahlgang reicht dann die einfache Mehrheit. In einen dritten Wahlgang musste zum Beispiel der CDU-Politiker Christian Wulff (hier im Bild) am 30. Juni 2010 gehen. Deswegen und wegen langer Unterbrechungen nach den ersten beiden Wahlgängen dauerte die 14. Bundesversammlung damals neuneinhalb Stunden. Der Gewählte hat zwei Tage Zeit, um zu erklären, ob er die Wahl annimmt. Normalerweise macht er dies jedoch unmittelbar nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Anschließend hält er eine Rede. Foto: Friso Gentsch/dpa <strong>DIE WEITEREN SCHRITTE</strong> <br>Der neu gewählte Bundespräsident leistet später bei seinem Amtsantritt den Eid vor den versammelten Mitgliedern von Bundestag und Bundesrat. Er spricht dabei dieselbe Formel wie zuletzt Olaf Scholz (SPD) bei seiner Vereidigung als Bundeskanzler. Zudem legt der Bundespräsident bei dieser Gelegenheit in einer Rede eine Art Programm für seine Amtszeit vor. Da Steinmeier den Amtseid bereits nach seiner ersten Wahl 2017 geleistet hat, entfällt dies bei seiner absehbaren Wiederwahl. Würde einer seiner Mitbewerber gewählt, würde Steinmeiers Amtszeit am 18. März ablaufen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Wahl im Paul-Löbe-Haus Foto: Wegen der Corona-Pandemie wird der Bundespräsident nicht im Plenarsaal des Bundestages gewählt, sondern im Paul-Löbe-Haus. Das Gebäude, in dem die Parlamentsausschüsse tagen, bietet in seiner Mitte mehr Platz. Es gilt die 3G-plus-Regel: Alle Teilnehmer müssen sich am Sonntag vor Beginn testen lassen. ...

Das Amt: Die Machtfülle eines französischen oder amerikanischen Präsidenten besitzt das deutsche Staatsoberhaupt nicht ansatz­weise. In der Weimarer Republik galt der Reichspräsident noch quasi als Ersatzkaiser. Der Parlamentarische Rat begrenzte bewusst die politischen Rechte des Bundespräsidenten – als Lehre aus der Weimarer Republik.

Die Aufgaben: Der Bundespräsident übernimmt vor allem repräsentative Aufgaben. Er ist auch für die Unterzeichnung von Gesetzen zuständig. Nach Angaben des Bundespräsidialamtes gab es acht Fälle, in denen ein Bundespräsident es ablehnte, ­Gesetze auszufertigen. Horst Köhler unterzeichnete 2006 zwei Gesetze nicht, die sich um Flugsicherung und Verbraucherinformationen drehten. Der Bundespräsident schlägt zudem dem Bundestag den Kanzler zur Wahl vor und entlässt sowie ernennt unter anderem auch die Bundesminister und -richter. ­Zudem besitzt er für den Bund ein Begnadigungsrecht – zum Beispiel bei Staatsschutzdelikten wie Spionage und Terrorismus.

Das Sonderrecht: Wenn der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt und die Mehrheit der Abgeordneten ihm das Vertrauen ver­weigert, kann der Bundes­präsident den Bundestag auflösen. Bei drei von fünf Vertrauensfragen wurde dem Kanzler nicht das Vertrauen ausgesprochen und der Bundestag aufgelöst: Willy Brandt 1972, Helmut Kohl 1982 und Gerhard Schröder 2005 hatten diese Ver­trauensfragen gestellt, um Neuwahlen zu erreichen.

Joachim Gauck war der älteste Bundespräsident

Der jüngste Amtsinhaber: Laut Grundgesetz muss der Bundespräsident mindestens 40 Jahre alt sein. Der frühere niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff war 2012 mit 51 Jahren der jüngste Amtsinhaber – und der mit der kürzesten Amtszeit. Nach nur 19 Monaten verließ er das Schloss Bellevue wieder, nachdem er unter anderem wegen Berichten über einen Privatkredit für seinen Hauskauf und einer Mailbox-Affäre unter Druck geraten war.

Der älteste Amtsinhaber: Steinmeiers Vorgänger Joachim Gauck war bei seinem Amtsantritt 2012 schon 72 Jahre alt – ein Startrekord. Und im Gegensatz zu Gauck blieb kein Bundespräsident bis zum Alter von 77 Jahren.

Die Wähler: In der ­Bundesversammlung sitzen neben den 736 Bundestagsabgeordneten 736 Delegierte der Bundesländer. Einige Landtagsfraktionen setzen vor allem auf ihre Spitzenpolitiker, andere auf den Promi-Faktor. So dürfen unter anderem Fußball-Bundestrainer Hansi Flick für die CDU, Schlagersänger Roland Kaiser für die SPD und Virologe Christian Drosten für die Grünen mitwählen.

Die Wahlgänge: Im ersten oder zweiten Wahlgang braucht der Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen. Im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit aus. Bislang ging die Bundesversammlung nur dreimal in den dritten Wahlgang: 1969, 1994 und zuletzt 2010, als Wulff gegen Gauck gewann. Steinmeier sollte am Sonntag ein Wahlgang reichen.