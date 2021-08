Der Merkel-Nachfolger ist erst 33

Diese Fußstapfen sind groß: Ausgerechnet ein 33 Jahre alter Nachwuchspolitiker soll das Erbe der mächtigsten Frau der Welt antreten. Oder zumindest einen kleinen Teil davon: Georg Günther will für die CDU das Direkt­mandat im Wahlkreis 15 „Vorpommern-Rügen/Vorpommern-Greifswald I“ holen.

Angela Merkel war hier seit 1990 ununterbrochen siegreich. „Ich persönlich empfinde meine Kandidatur als Bürde und Ritterschlag zugleich“, berichtet Georg Günther auf Anfrage unserer Zeitung. Zum einen müsse er sich als Kandidat mit eigenen Themen vorstellen. „Zum anderen blicken die Bürgerinnen und Bürger erwartungsvoll in die Zukunft, da Angela Merkel viel in der Region ­bewegt hat.“

Direktmandat als Sprungbrett?

Im Wahlkampf will der Di­plom-Finanzwirt auf „praktische Ideen“ setzen, „die das Leben in meinem Wahlkreis verbessern“. Dazu gehöre unter anderem die Erhöhung der Pendlerpauschale. Und was hat Günther mit seiner Vorgängerin gemeinsam? „Ich würde uns beide als pragmatisch und rational handelnd einschätzen.“ Bereits als Schüler engagierte sich Günther in der Jungen Union, seit 2018 amtiert er als deren Landeschef.

Und ist der Merkel-Wahlkreis nicht ein Sprungbrett für ei­ne bundespolitische Karriere? Georg Günther will davon nichts wissen: „Für mich zählt aktuell ausschließlich der Gewinn des Direkt­mandats im Wahlkreis 15 und eine solide Arbeit in meinem Wahlkreis.“