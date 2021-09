Fahrplan nach der Wahl

Nicht nur die Presse hierzulande hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen Gedanken darüber gemacht, wie es nach der Wahl und dem Ende der Ära Merkel weitergeht. Wie geht es konkret nach der Wahl auf der Grundlage des amtlichen Endergebnisses weiter?

Der Bundestag trifft sich zu seiner konstituierenden Sitzung. Diese findet auf Beschluss des Ältestenrats am Dienstag, dem 26. Oktober 2021, statt. Der dienstälteste Parlamentarier wird diese als Alterspräsident eröffnen – das wird Wolfgang Schäuble (CDU) sein.

Die Abgeordneten wählen dann den Bundestagspräsidenten, dessen Stellvertreter sowie die Schriftführer.

Ära Merkel könnte sich noch Monate hinziehen

Danach beginnt die vielleicht spannendste Phase nach der Neuwahl des Bundestags. Die Parteien erkunden die Möglichkeiten einer Regierungskoalition – nach den Umfrageergebnissen vor der Wahl sind mehrere Kon­stellationen denkbar. Die stärkste Partei ist in der Regel diejenige, die andere zu Sondierungsgesprächen einlädt. Ein zeitliches Limit für diese Verhandlungen gibt es nicht. Nach den vergangenen Wahlen und dem durch die FDP-Absage geplatzten möglichen Jamaika-Bündnis (CDU/FDP/Grüne) zogen sich die Gespräche monatelang hin. Erst am 14. März 2018 nahm die zweite große Koalition unter Angela Merkel ihre Arbeit auf.

In solch einem Fall bleibt die Vorgängerregierung so lange geschäftsführend im Amt, bis die Regierungsbildung abgeschlossen ist. Die Ära Merkel könnte sich also noch Monate hinziehen.

Letzter Akt der Regierungsübernahme ist die Wahl eines Bundeskanzlers/einer Bundeskanzlerin. Zu einer erfolgreichen Wahl benötigt die Kanzlerkandidatin oder der Kanzlerkandidat nach Artikel 63 des Grundgesetzes die absolute Mehrheit der Abgeordnetenstimmen. Das bedeutet, er oder sie muss mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten. Kommt bei der Wahl im ersten Durchgang keine absolute Mehrheit zustande, schließt sich eine zweite Wahlphase an. Der Bundestag hat dann 14 Tage Zeit, eine andere Kandidatin oder einen anderen Kandidaten zum Kanzler/zur Kanzlerin zu wählen. Die Zahl der Wahlgänge ist nicht begrenzt. Auch dabei ist die absolute Mehrheit notwendig.