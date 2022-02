Das Flackern der Ampel: viel Streit und Eifersüchteleien

SPD, Grüne und FDP sind bereits nach zwei Monaten in der Realität angekommen. Außenpolitisch fällt der Ampel das ewige Rumlavieren in der Ukraine-Krise auf die Füße, im Inland zerrt Corona die Meinungsverschiedenheiten der Regierungspartner gnadenlos ans Licht.

Mit viel Elan und wortgewaltiger Euphorie sind die Ampel-Partner vor zwei Monaten in die Regierung gestartet; geblieben ist davon bis heute wenig. Eingeholt von der krisengeschwängerten Wirklichkeit verfügen Scholz & Co. zweifellos über nur wenig Zeit zur Einarbeitung. Allerdings brechen jetzt auch Konflikte auf, die unter dem Tempo und dem Verschwiegenheits-Gelübde der Partner in der Phase des Bündnis-Schmiedens verborgen blieben. Die Ampel flackert – und die Wählerschaft quittiert mangelnde Strahlkraft mit Zustimmungs­entzug: Dass die SPD in jüngsten Umfragen auf einen Schlag vier Prozentpunkte verliert und hinter CDU/CSU zurückfällt, ist rekordverdächtig schlecht.

Auch weil die Liste politischer Unzulänglichkeiten immer weiter wächst. Die SPD fährt außenpolitisch, ihr spezielles Russland-Problem im Gepäck, der internationalen Diplomatie buchstäblich hinterher. Außenministerin Baerbock liest in ihren Statements durchaus Klartext ab, das Kanzleramt pocht indes auf Richtlinienkompetenz und scheint die Vokabel „Nord Stream 2“ aus dem Reisevokabular des Kanzlers gestrichen zu haben.

Weit entfernt von klarem Kurs

Und Corona? Die Repu­blik stolpert mit der neuen Regierung aus der Krise heraus, wie sie vor zwei Jahren von der alten Regierung ­hineingestolpert worden war. Beim Thema allgemeine Impfpflicht entzweit und inzwischen von den Omi­kron-Fakten überholt, streiten die ­Ampelianer offen über „Öffnungsperspektiven“ und „Stufenpläne“, auf die der Partner FDP drängt, den ohnehin die Sorge plagt, in diesem Dreierbündnis am Ende den Kürzeren zu ziehen. SPD und Grüne spielen beim Öffnen nicht mit, also nehmen die Liberalen RKI-Chef Wieler und den Gesundheitsminister der Herzen, Lauterbach, angesichts schwerer Kommunikationspannen ins Visier, denen daraufhin prompt kanzlerseitig das Vertrauen ausgesprochen wird. Dass die Impfpflicht für Gesundheitsberufe noch an mangelnder Umsetzbarkeit scheitert, weil die kommunale Ebene ohnehin unter der weiter wachsenden Aufgabenlast ächzt, ist nicht auszuschließen – und könnte sich zur nächsten Peinlichkeit auswachsen.

Ein Dreier-Bündnis zu managen, die darin per se vorhandenen Fliehkräfte zu kontrollieren und den Regierten den Eindruck zu vermitteln, sie würden mit klarem Kurs regiert – von einer solchen Führung ist Olaf Scholz noch weit entfernt. Die leise Defensive mag seinem Naturell entsprechen – aktuell wird sie dem Kanzler eher als Schwäche attestiert.