Der Cannabis-Markt braucht ein „Reinheitsgebot“

Die Bundesregierung will Cannabis legalisieren – und die kontrollierte Abgabe auch zu privaten Zwecken rechtlich zulassen. Auch und gerade um nachvollziehbare Bedenken zu entkräften, gehen die seriösen Branchenunternehmen in die Offensive und machen sich wie die deutschen Bierbrauer für ein „Reinheitsgebot“ stark.

Zugige, abgelegene Ecken hinter dem Hauptbahnhof oder im Schatten des Parks: Wer heute Cannabis in Deutschland illegal erwerben möchte, muss dahin gehen, wo es selten schön ist. „Wer heute Cannabis haben will, der bekommt es auch. In Zukunft bekommt er es eben von einer Stelle, die dafür sorgt, dass die Qualität passt. Niemand muss sein Cannabis mehr bei skurrilen Dealern kaufen“, sagt Lars Müller. Er ist CEO der SynBiotic Group mit Hauptsitz in München. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Europas größtes, börsennotiertes Cannabisunternehmen.

Markt der illegalen Dealer muss ausgetrocknet werden

Heute umfasst die SynBiotic Group 13 Unternehmen. Ein Kerngeschäft des Unternehmens ist die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von cannabinoid- und terpenhaltiger Lösungsansätze für die großen Gesellschaftsprobleme wie Schmerz, Schlaf und Angst.



Müller, aber auch Vertreter anderer Unternehmen, setzen d große Stücke und Hoffnungen auf die Bundesregierung. Deren Ziel lautet: Cannabis soll entkriminalisiert werden, die Nutzung auch für private Freizeitzwecke erlaubt und damit der illegale Markt der Dealer ausgetrocknet werden. Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) sollen demnach rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden.

Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm Cannabis sollen nach dem Wunsch der Bundesregierung straffrei bleiben, der private Eigenanbau in begrenztem Umfang soll erlaubt und ein Verkauf an Erwachsene in „lizenzierten Fachgeschäften“ und eventuell auch Apotheken soll möglich werden.

Große Hoffnungen ruhen auf dem „Recreational“-Markt

Aktuell beschäftigen sich renommierte Gutachter mit den letzten Fragen des Feinschliffs. Auch die Europäische Kommission hat noch ein gehöriges Wort mitzureden. Dennoch rechnet Lars Müller fest mit dem Inkrafttreten des Gesetzes im kommenden Jahr und richtet sein Unternehmen bereits heute verstärkt am sogenannten Recreational-Markt aus – also mit Blick auf den Freizeitmarkt.

Müller sagt voraus: „Die deutsche Cannabis-Wirtschaft wird sich in Zukunft in zwei Bereiche teilen. Der eine ist der ganz klar medizinische Einsatz, der wie heute schon über Ärzte und Apotheken umgesetzt wird. Für diesen Zweck wird es spezielle Blüten und Produkte wie Extrakte und zum Beispiel Dronabinol geben, die eine medizinische Qualität aufweisen. Daneben wird jetzt ein Genuss- und Freizeitmarkt entstehen. Hier gilt noch zu klären: Welchen Qualitätsstandard müssen die THC-haltigen Produkte einhalten? Wir brauchen ein, Cannabis-Reinheitsgebot‘. Ich sehe diese Bereiche parallel nebeneinander. Die Zielgruppen sind total unterschiedlich.“

Reinheitsgebot trennt weiße von schwarzen Schafen

Gerade um sich von schwarzen Schafen klar abzugrenzen, setzen führende Unternehmen der Branche auf das Cannabis-Reinheitsgebot. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Branchenverband ein entsprechendes Positionspapier. Darin heißt es unter anderem: „Die geplante Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken stellt den Gesetzgeber vor anspruchsvolle regulatorische Fragestellungen in Bezug auf die Produktqualität. Hierbei müssen Prozessstandards u.a. für den Anbau und die Möglichkeiten der Verarbeitung der Cannabisprodukte nach der Ernte geschaffen werden. Ebenso wie für Cannabisblüten, müssen auch für Cannabiskonzentrate Qualitätsstandards etabliert sein, die die Konsumenten vor Gefahren durch verunreinigte Produkte schützen. Die Eckpfeiler einer sicheren Cannabislegalisierung zu Genusszwecken sind dabei Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die Orientierung an bereits bestehenden Standards und harmonisierte Laboranalysen, welche die Qualität bestätigen und das jeweilige Produkt für den Verkauf freigeben.“

Der Vizepräsident des Verbands, Dirk Heitepriem, sagt: „Nur mit höchster und kontrollierter Qualität können wir erfolgreich den illegalen Markt zurückdrängen und damit die Ziele der Bundesregierung zum Gesundheits- und Jugendschutz erreichen.“ Die Empfehlungen sollten dazu beitragen, ein „Reinheitsgebot“ für Cannabis als Genussmittel zu etablieren.