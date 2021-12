Deutschland übernimmt G7-Vorsitz: Globales Gemeinwohl

Wer er­innert sich nicht an die Bilder aus Heiligendamm und von Schloss Elmau, wo die Staats- und Regierungschefs der „G7“ 2007 (damals noch G8 mit Russland) und 2015 vor male­rischer Kulisse tagten? Merkel mit Bush im XXL-Strandkorb, Merkel und Obama sinnierend vor malerischer Bergkulisse: Nun ist wieder so ein Jahr, in dem Deutschland den Vorsitz der „Gruppe der Sieben“ übernimmt und damit Gastgeber des jähr­lichen Gipfels der stärksten westlichen Wirtschaftsmächte wird. Nur ist nun Olaf Scholz Bundeskanzler.

Es ist kein Wunder, dass man sich wieder auf Schloss Elmau als Treffpunkt geeinigt hat. Anders als Heiligendamm ist der Platz gut zu kontrollieren. Wichtig für Scholz, der das Chaos beim G20-Gipfel in Hamburg als größten Misserfolg seiner Bürgermeisterzeit bezeichnet.

Die Herausforderungen des G7-Vorsitzes bleiben inhaltlich gleichwohl voller Tücken. Das Kabinett Scholz steht mitten in der Ukraine-Krise unter massivem Druck, denn von Deutschland wird nicht mehr und nicht weniger als eine Führungsrolle des Westens erwartet, und besonders beim Thema Klimaschutz sollen die G7 weltweit zum Impulsgeber werden. Joe Bidens Anspruch, nach dem Trump-Trauma wieder weltpolitischer Taktgeber für diese Prozesse zu werden, ist gefährdet. Ganz zu schweigen vom Wahltermin in Frankreich, der das Gefüge in der EU im ersten Halbjahr lähmen könnte.

Außen­politische Startprobleme der Ampel

Aller Augen ruhen so auf Berlin. Umso schwerer wiegt, dass bei der neuen Ampel außen­politisch vieles noch nicht aus einem Guss daherkommt. Bundesaußen­ministerin Annalena Baerbock ist es wichtig, bei den Themen Klima, Nord ­Stream 2 oder Menschenrechte in Russland und China einen konsequenteren Kurs zu fahren als ihr Chef im Kanzleramt. Rückkehr Russlands zu den G7? Es überrascht nicht wirklich, dass Baerbock energisch abwinkt. Das macht wenig. Denn Putin will gar nicht in den Kreis zurück.

Denn die Weltgemeinschaft wird inzwischen durch die G20 abgebildet. Die G7 sind nach dem Ausschluss Russlands zwar Organ geworden, um Demokratie neu zu denken. Sie dürfen sich aber nicht mit der geostrategischen Selbstbehauptung des Westens begnügen. Sollen ihre Werte weltweite Strahlkraft erringen, muss das globale Gemeinwohl mehr in den Mittelpunkt rücken.

Die ­rasche Ausbreitung der Omikron-Variante zeigt, dass ohne eine konsequente Impfstrategie in Afrika die Corona-Pandemie kaum beherrschbar ist. Berlin hat die Chance, einen neuen Prozess zu starten. Dafür reichen idyllische Bilder von Schloss Elmau nicht aus. Nur dauerhafte Formate, die alle Teile der Welt in einen neuen Prozess einbinden, bringen den Wendepunkt.