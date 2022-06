Ex-Minister Barr über Trump: Kontakt zur Realität verloren

Nach der Präsidentschaftswahl war nach Angaben des früheren US-Justizministers William Barr kein vernünftiges Gespräch mit dem damaligen Präsidenten Donald Trump möglich.

Bei der zweiten öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses zur Attacke auf das Kapitol am 6. Januar 2021 wurden am Montag erneut Video-Mitschnitte einer Befragung Barrs gezeigt. «Ich hatte das Gefühl, dass es vor der Wahl möglich war, mit dem Präsidenten vernünftig zu reden», sagte Barr. Nach der Präsidentenwahl im November 2020 habe Trump aber nicht mehr zugehört. «Ich war etwas demoralisiert, weil ich dachte, Junge, wenn er wirklich an dieses Zeug glaubt, hat er den Kontakt zur Realität verloren», so Barr über Wahlbetrugsbehauptungen Trumps.

Barr bezeichnete die Behauptungen als «kompletten Schwachsinn» und «dumm». «Ich habe ihm gesagt, dass das Zeug, das seine Leute der Öffentlichkeit auftischen, Schwachsinn (Original: «Bullshit») ist. Ich meine, dass die Behauptungen über Betrug Schwachsinn waren. Und, wissen Sie, er war darüber ungehalten.»

Barr erklärte außerdem, dass Trump bereits in der Wahlnacht von einem Wahlbetrug gesprochen habe - zu einem Zeitpunkt, an dem es dafür noch gar keine Beweise habe geben können. Bereits in der ersten öffentlichen Anhörung wurden Video-Mitschnitte einer Befragung Barrs gezeigt, in denen Barr Trump belastet hatte.

Trump behauptet bis heute ohne Belege, er sei durch Wahlbetrug um den Sieg bei der Präsidentenwahl 2020 gebracht worden. Über Wochen versuchte er damals mit fragwürdigsten Methoden, Biden Wahlsieg nachträglich zu kippen. Der Widerstand gegen den Wahlausgang gipfelte in der Attacke auf das Kapitol, die der Ausschuss aufarbeitet.

Auch frühere Berater widersprechen Wahlsieg-Behauptungen

Auch mehrere ehemalige Berater von Trump machten deutlich, dass sie mit dessen unbelegter Siegesverkündung in der Nacht der Präsidentschaftswahl keineswegs einverstanden waren. Der Untersuchungsausschuss zeigte am Montag bei einer öffentlichen Anhörung Video-Mitschnitte von diversen vorherigen Zeugenbefragungen hinter verschlossenen Türen, unter anderem zu den Abläufen in der Nacht der Präsidentschaftswahl 2020.

Trumps damaliger Wahlkampfmanager William Stepien etwa sagte darin, es sei in der Nacht viel zu früh gewesen, irgendeinen Ausgang zu verkünden. Er habe Trump dazu geraten, genau dies beim Auftritt vor seinen Anhängern zu sagen und auf die laufende Auszählung zu verweisen. Trump habe dies jedoch anders gesehen.

Stepien hatte am Montag seine Aussage vor dem Untersuchungsausschuss kurzfristig abgesagt. Mehrere US-Medien wie der Sender CNN berichteten unter Berufung auf den Ausschuss, Stepien habe dies mit einem «Familien-Notfall» begründet. Sein Rechtsbeistand werde am Montag aber eine Erklärung zu Protokoll geben. Der Auftritt war mit Spannung erwartet worden.

Der republikanische Präsident hatte noch in der Wahlnacht den Sieg über seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden für sich beansprucht - ohne jede Grundlage.

Auch Trumps damaliger Wahlkampfberater Jason Miller sagte in einem Videomitschnitt, der gezeigt wurde, er habe dem Präsidenten dazu geraten, keinen Sieg zu erklären, bis es eine bessere Übersicht über die Zahlen gebe. Miller berichtete von verschiedenen Szenen in der Wahlnacht im Weißen Haus. Als der Sender Fox News einen kritischen Sieg für Biden im Bundesstaat Arizona verkündete, habe sich Wut und Enttäuschung breit gemacht, und die Sorge, «dass unsere Zahlen vielleicht nicht korrekt waren». Auf die Frage, ob jemand der Anwesenden zu viel Alkohol getrunken habe, nannte Miller den Namen Rudy Giuliani. Der frühere Bürgermeister von New York gehörte zu den großen Verfechtern von Wahlbetrugsbehauptungen an der Seite Trumps.