Experte warnt vor Sieg von Le Pen bei Präsidentschaftswahl

Der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts Ludwigsburg, Prof. Frank Baasner, hat vor einem Sieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen bei der französischen Präsidentschaftswahl gewarnt.

«Ein Sieg von Le Pen wäre eine Vollbremsung für alle europäischen Bemühungen», sagte Baasner der «Passauer Neuen Presse». Eine Wiederwahl des Amtsinhabers Emmanuel Macron «wäre in jeder Hinsicht in deutschem Interesse.» Deutschland und Frankreich hätten in verschiedenen Bereichen «ein dichtes Geflecht von bilateralen Beziehungen». Ob dieses erhalten bleibe, hänge entscheidend vom Wahlausgang ab.

Der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts glaubt an einen Wahlsieg Macrons. «Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er wiedergewählt wird, aber garantiert ist das nicht. Für Deutschland würde seine Wiederwahl Kontinuität und Fortsetzung der engen Beziehungen bedeuten.» In Frankreich gebe es «eine ganz klare Tendenz zur Stärkung des konservativen-rechten-rechtsextremen Lagers», sagte Baasner. Das belegten «alle Umfragen und Ergebnisse der letzten Jahre». Wegen der Schwäche der Konservativen habe Le Pen die Chance, die Stimmen im gesamten rechten Lager einzusammeln.

Erste Stimmen werden in Überseegebieten abgegeben

Die erste Runde der Wahl beginnt in einigen Gebieten in Übersee. Bei der Abstimmung über das höchste französische Staatsamt will Macron eine zweite Amtszeit bekommen. Seine größte Konkurrentin ist Le Pen.

Auf dem französischen Festland findet die Wahl am Sonntag statt. Wegen der Zeitverschiebung zu den französischen Überseegebieten, die mehrere Stunden hinter Frankreich liegen, wird dort bereits am Samstag abgestimmt. Den Anfang macht die Inselgruppe Saint-Pierre-und-Miquelon vor der Ostküste Kanadas, wo die Wahllokale um 12.00 Uhr MEZ (8.00 Uhr Ortszeit) öffnen. Es folgen Französisch-Guyana, Guadeloupe, Martinique und Französisch-Polynesien.

Umfragen sahen Macron bei der Wahl vorne, auch wenn der Abstand zu Le Pen zuletzt immer geringer wurde. Eine finale Entscheidung über das Präsidialamt wird für die erste Runde aber noch nicht erwartet. Sollte wie vermutet keiner der insgesamt zwölf Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen, findet am 24. April eine Stichwahl zwischen den zwei Bestplatzierten statt.

Chancen auf den Einzug in die Stichwahl macht sich auch der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon, der in den Umfragen zuletzt ordentlich zulegte und auf Platz drei rangierte - wenn auch mit deutlichem Abstand zu Macron und Le Pen. Die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten dürften kaum von Bedeutung sein. Die traditionellen Volksparteien der Sozialisten und Republikaner schafften es im Wahlkampf kaum, Akzente zu setzen und steuern voraussichtlich auf eine deutliche Schlappe zu.