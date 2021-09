FDP-Chef Lindner verspätet sich bei «Hart aber fair»

Die Sendung «Hart aber fair» beginnt am Montagabend zunächst ohne den eingeladenen FDP-Chef Christian Lindner. Moderator Frank Plasberg lässt dies nicht unkommentiert.

Braucht FDP-Chef Christian Lindner ein neues Navi? Diesen Vorschlag machte ARD-Moderator Frank Plasberg, als Lindner am Montagabend nicht rechtzeitig zum Sendungsbeginn von «Hart aber fair» im Studio war.

Bei der Vorstellungsrunde kurz nach 21.30 Uhr zeigte die Kamera auf einen leeren Stuhl, dazu hieß es: «Noch auf dem Weg ins Studio: Christian Lindner, FDP.» Plasberg kommentierte Lindners Abwesenheit mit: «Christian Lindners Navi sagte eben 21.29 Uhr (Ankunftszeit), aber er braucht vielleicht ein neues Navi.»

Autobahnvollsperrung Grund für die Verspätung

Die Fraktionsvorsitzenden der anderen Parteien im Bundestag antworteten gerade auf die erste Frage, was sie in einer neuen Regierung in den ersten 100 Tagen anpacken würden, als Lindner ins Studio trat.

Plasberg schlug daraufhin vor, dass Lindner sich in den ersten 100 Tagen doch einen neue Uhr kaufen solle. Lindner entgegnete etwas außer Atem: «Nein, ich kümmere mich um die Verkehrsinfrastruktur.» Etwas ernsthafter ergänzte er, dass es sich um eine Autobahnvollsperrung gehandelt habe und hoffentlich nichts Schlimmes passiert sei.