Frau der klaren Worte

Mit ihrem Nein zu Nord Stream 2, als andere noch herumlavierten, hatte Annalena Baerbock in den USA und transatlantischen Fachkreisen seit Langem einen Stein im Brett. Für deutsche Zeitgenossen galt aber die Vorstellung, sie würde Kreml-Größen die Hände schütteln, als Schreckensszenario und Gegenstand von Spott. Diese Kritiker haben sich geirrt. Baerbock muss als Kabinetts-Neuling die Ukraine-Krise managen. Sie gilt dabei als eine der Gewinnerinnen in der Ministerriege. Zusammen mit Olaf Scholz will sie eine sicherheitspolitische Wende einleiten, wie sie das Land noch nicht erlebt hat. Sie macht mit ihren Auftritten jedenfalls schon jetzt einen viel prägenderen Eindruck als ihr Vorgänger Heiko Maas.

Ihre Feuertaufe kam sofort: In den ersten Amtstagen traf sie sich mit ihrem berüchtigten russischen Amtskollegen Sergej Lawrow, neben Wladimir Putin das Gesicht einer aggressiven Expansionspolitik. Nur einige Wochen später bot sie ihm bei den Vereinten Nationen mit einer Rede, die sich eindringlich von diplomatischen Platitüden abhob, die Stirn. „Ihre Panzer bringen Tod und Zerstörung“, klagte sie an. Er hat es nicht gewagt, sie von oben herab zu behandeln.

Anders in der Heimat. Seit Jahren gibt es Frauen auf führender diplomatischer Bühne des Westens: US-Außenministerin Madeleine Albright, Hillary Clinton. Dass eine jüngere Frau Deutschland diplomatisch vertreten kann, ruft hierzulande merkwürdigste Assoziationen hervor.

Antworten erforderlich

Wahr ist: Baerbock ist mit einem völlig anderen Anspruch in ihr Amt gegangen. Sie vertritt explizit eine feministische Außenpolitik. Wie für viele Jüngere bedeutet Außenpolitik für sie zunächst Fortsetzung eines Kurses der internationalen Kooperation und Friedenssicherung. Angesichts des konfrontativen Schwenks der Ost-West-Beziehungen steht sie nun für den geplatzten Traum einer Generation.

Doch sie ist keinesfalls naiv. Sie hat an der London School of Economics studiert. Bei anderen führenden Westmächten wie Großbritannien ist internationale Politik auch akademisch weniger von Idealen geprägt denn von Pragmatismus. Auch Machtsicherung und Sicherheitspolitik gehören dazu.

Nun geht es ihr wie Joschka Fischer, dem ersten grünen Außenminister. Sie wird mit Kriegen in der Nachbarschaft konfrontiert, die Antworten erfordern, die den grünen Markenkern berühren. Die Zeit, wo sie dafür – wie er für die Beteiligung am Kosovoeinsatz – von der Basis mit Farbbeuteln beworfen wird, ist wohl vorbei. Befreundete Staaten verbinden mit ihr gerade jetzt die Hoffnung auf eine aktivere Rolle Deutschlands in Konfliktregionen der Welt. Als Frau der klaren Worte ist sie bekannt. Jetzt müssen Taten folgen.