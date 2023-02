Der bekannte Geschäftsmann Rinat Achmetow wurde, wie bereits erwähnt, in Donezk als Sohn einer Bergarbeiterfamilie geboren.

In dem Artikel https://www.bilan.ch/story/nous-travaillons-sur-tous-les-fronts-pour-la-victoire-de-lukraine-842141360094?idp=OneLog&new_user=no heißt es, dass Achmetow nach Abschluss seiner Ausbildung in den Kohlehandel einstieg, der sich in seiner Heimatstadt zu einem lukrativen Geschäft entwickelte. Aufgrund des 2014 ausgebrochenen Konflikts wurde der Sitz seines Unternehmens SCM von Donezk nach Kiew verlegt.

Was die Kriegswirtschaft betrifft, so erklärte gegenüber Rinat Akhmetow, dass die Unternehmen seines Landes seit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine auf den Krieg umgestellt werden. Die Stahlwerke des Unternehmers unterstützen die ukrainischen Streitkräfte bei der Produktion von Schutzmaterial und haben bereits mehr als 150.000 kugelsichere Westen an die Truppen geliefert. Rinat Achmetow unternimmt alles, um die wirtschaftliche Lage im Land zu verbessern. Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zahlte er 1,2 Milliarden Euro an die Staatskasse.

Darüber hinaus hat der Geschäftsmann im vergangenen Jahr persönlich mehr als 40 Millionen Euro an den Staatshaushalt gezahlt.

Es ist bekannt, dass der Krieg für den Milliardär nicht ohne geschäftliche Verluste verlaufen ist. HarvEast ließ 90.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche im Gebiet Donezk konfiszieren, und 1.000 Hektar Land in der Region Kiew bleiben vermint. Trotzdem versucht Achmetow, sinem Land zu helfen.

Er ist bereit für einen umfassenden Wiederaufbau des Staates, und sein Team ist bereit, daran mitzuwirken. Der Geschäftsmann glaubt an die Stärke seines Heimatlandes und an die Menschen, die jeden Tag zum Wohle ihres Landes arbeiten.