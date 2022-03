Handwerk der Demagogen: die Lüge in der Politik

Beharrlich spricht Wladimir Putin von einer „militärischen Sonderaktion“, wenn er seinen Angriffskrieg in der Ukraine beschönigen will. Und genauso wie sein Außenminister Sergej Lawrow hat er noch wenige Tage vor der Invasion bestritten, einen Angriff auf die Ukraine zu planen. Die russischen Militärs behaupten trotz Hunderter gegenteiliger Belege, keine zivilen Ziele im Fokus zu haben. Putin erklärte in seiner Wutrede am 22. Fe­bruar, die Ukraine habe im Donbass einen Genozid begangen – um damit den kriegerischen Konflikt als unvermeidbar und eine Rettungstat für Russen darzustellen.

Kein Zweifel: Die russische Führung lügt. Vor allem belügt sie ihre Landleute, damit diese hinter der Aggression stehen. Die Verdrehung der Wahrheit oder gar die schlecht verhohlene Lüge sind kein neues Phänomen in der Politik. Wer einen Blick in das Essay „Wahrheit und Politik“ der Pu­blizistin Hannah Arendt aus dem Jahr 1963 wirft, stolpert über den Satz: „Niemand hat je die Wahrhaftigkeit zu den politischen Tugenden gerechnet. Lügen scheint zum Handwerk nicht nur der Demagogen, sondern auch des Politikers und sogar des Staatsmannes zu gehören.“

Der Göttinger Politologe Franz Walter stellte 2008 in einem Beitrag für das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ fest, dass Politiker in erster Linie kaltschnäuzig, listig und unsentimental sein müssten und als „kühl kalkulierende Strategen“ ohne Skrupel auch täuschen, ja lügen müssten. Nach seiner Einschätzung geht es in der Politik vor allem um Macht und nicht so sehr um Glaubwürdigkeit. „Irreführung, Maskerade, das glanzvolle Theater verlangen weit mehr Geschick, Raffinesse, Fantasie als die komplexitätsscheue Wahrheitsliebe und die orthodoxe Werktreue“, lautete seine Feststellung. In ihrer Magisterarbeit „Das Wesen der Lüge“ (2007) erläuterte die Philosophiestudentin Sonja Lawin (Berlin) lakonisch: „Das Phänomen der Lüge behauptet sich schon über Jahrtausende als zweckdienlicher Begleiter des Menschen.“

Der Bremer Politikwissenschaftler und Steinmeier-Biograf Torben Lütjen mahnte einmal im Gespräch mit dieser Zeitung dazu, Propaganda und Strategie zu unterscheiden. „Die dreiste Lüge gibt es häufig“, so seine ernüchternde Einschätzung. Doch es gebe immer die Anhängerschaft, die zu einem Politiker stehe – egal, ob er lügt oder nicht. „Die wissen schon ganz genau, dass er nicht die Wahrheit sagt“, erläutert der Parteienforscher. Die „sozialen“ Medien und die damit verbundene Möglichkeit, ungehindert „Fake News“, also Lügen, zu verbreiten, verstärken diese Art der psychologischen Kriegsführung und der Propaganda derzeit nachweisbar.

Falschinformationen und gefälschte Aufrufe

Gefälschte Aufrufe zur Kapitulation von beiden Seiten des Ukraine-Konflikts machten bereits im Internet Karriere, Falschinformationen über von ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland getötete Russen sollten die Stimmung ebenso anheizen wie die Behauptung, die Ukraine werde von Nazis regiert und werde, unterstützt von den USA, biologische Waffen einsetzen.

Wie viel Angst der Kremlchef vor der Wahrheit hat, die nach dem berühmten Spruch des US-Politikers Hiram Johnson (1866-1945) „das erste Opfer eines Krieges ist“, lässt sich auch an seiner kompletten Unterdrückung der Meinungs- und der Pressefreiheit erkennen. Danach ist jeder, der seine Lügen als solche benennt, ein Feind des Volkes – Zweifel an seinen Aussagen ziehen harte Strafen nach sich. Der US-Präsident Thomas Jefferson (1743- 1826) hatte zu dieser Haltung eine klare Meinung: „Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht.“