Hendrik Wüst: "CDU muss wieder das soziale Gewissen Deutschlands werden"

Seit wenigen Wochen regiert ein Münsterländer das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. Mit Hendrik Wüst (CDU) sprachen unsere Redaktionsmitglieder Norbert Tiemann, Ulrich Windolph und Elmar Ries über aktuelle landes- und bundespolitische Themen.

Sie sind seit wenigen Wochen Ministerpräsident. Sind Sie denn schon, wie man so schön sagt, im neuen Amt angekommen?

Hendrik Wüst: Keine 24 Stunden nach meiner Wahl war das Kabinett im Amt und wir sind direkt wieder an die Arbeit gegangen. Ob bei der Beschleunigung des Wiederaufbaus nach der Flut, beim Bürokratieabbau oder bei der Bekämpfung der Pandemie – wir haben wichtige Themen anzupacken.

Wie ist die Ämterübergabe zwischen Herrn Laschet und Ihnen gelaufen?

Wüst: Wir sind nach der Wahl im Landtag gemeinsam zur Staatskanzlei gelaufen – das waren besondere Momente. Die Übergabe war ein formaler und gleichzeitig auch sehr freundschaftlicher Akt.

Und das Informelle?

Wüst: Wir hatten vorher und auch seitdem viele Gespräche zu inhaltlichen Themen, immer in sehr guter Atmosphäre. Diesen Austausch mit Armin Laschet weiß ich sehr zu schätzen.

Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Armin Laschet beschreiben?

Wüst: Freundschaftlich und vertrauensvoll.

Was lehrt die Politik in Ihren Augen der Fall Armin Laschet?

Wüst: Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass Politiker in diesen Spitzenfunktionen ein dickes Fell brauchen und dass nicht jede Beschreibung einer Person dem Menschen dahinter und seiner Leistung gerecht wird. Das ist bei Armin Laschet sicherlich so. Er hat Nordrhein-Westfalen vier Jahre erfolgreich geführt und hervorragende Arbeit geleistet.

Wie hat denn Ihr privates Umfeld auf den Ministerpräsidenten Hendrik Wüst reagiert?

Wüst: Es haben sich eine Menge Menschen mit mir gefreut. Meine Nachbarn in Rhede haben vorbeigeschaut, und selbst mein Friseur hat mir gratuliert. Die gemeinsame Freude war schön.

Sie sind ein junger Vater – sehen Sie darin eigentlich einen Vorteil für die Wahrnehmung Ihres Amtes?

Wüst: Wir wollen gerade Familien und Kinder fördern. Da hilft es ganz sicher, wenn der Regierungschef sich ganz persönlich zum Beispiel mit der Frage beschäftigt, wie er einen Kita-Platz für seine Tochter findet.

Wie beurteilen Sie die gegenwärtige Corona-Situation in NRW?

Wüst: Wir stehen aktuell besser da als andere Länder, auch, weil sich hier mehr Menschen haben impfen lassen als anderswo. Die Kommunen und die Ärzteschaft haben hier im Sommer einen Riesen-Job gemacht. Und auch jetzt zeigen sich die Kreise, Städte und Gemeinden wieder sehr engagiert und flexibel darin, neue Impfangebote zu schaffen. Die Zahl der Impfungen steigt seit Wochen deutlich an – das ist ermutigend.

Aber die pandemische Lage ist auch bei uns sehr ernst. Daher haben wir die von Bund und Ländern beschlossenen Schutzmaßnahmen und das Infektionsschutzgesetz konsequent und zügig umgesetzt. Wir müssen weiter umsichtig sein, daher wird es auch notwendig sein, noch mehr Kapazitäten in unseren Krankenhäusern freizumachen. Das kann auch dazu führen, dass planbare Eingriffe verschoben werden müssen. Was ich besonders bitter daran finde: Es trifft hier oft diejenigen, die alles in Sachen Vorsicht getan haben und geimpft wurden.

Die Redaktionsmitglieder Norbert Tiemann (v.l.n.r), Ulrich Windolph und Elmar Ries im Gespräch mit dem neuen NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Foto: Mark Hermenau

Die Opposition fordert in Schulen die Wiedereinführung der Maskenpflicht im Unterricht. Wann werden Sie hier neu entscheiden?

Wüst: Andere Länder haben die Maskenpflicht bereits nach den Sommerferien abgeschafft. Wir waren vorsichtig und haben uns damit Zeit gelassen bis nach den Herbstferien, als es einen besseren Überblick gab. Bei uns werden die Schülerinnen und Schüler so intensiv getestet wie kaum eine andere Bevölkerungsgruppe. Wenn wir allerdings auf Basis neuer Zahlen das Gefühl haben, nachsteuern zu müssen, dann werden wir das auch tun. Da sind und bleiben wir wachsam.

Wie stehen Sie zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht? Einige Ministerpräsidenten positionieren sich da eindeutig...

Wüst: Es ist klug, öffentlich wahrnehmbar eine Abwägung vorzunehmen, die über die Politik hinausgehen muss. Ich denke da zum Beispiel an den Ethikrat. Wir brauchen eine breite Debatte, die dann aber auch zügig zum Ende gebracht werden muss. Eine allgemeine Impfpflicht würde jedenfalls dabei helfen, einer fünften Welle vorzubeugen.

Im Bund hat sich die FDP gegen eine Regierung mit der CDU entschieden. Befürchten Sie als Konsequenz daraus mehr bzw. neuen Sand im Getriebe Ihrer schwarz-gelben Landesregierung?

Wüst: Wir waren uns immer einig, dass wir hier nordrhein-westfälische Politik machen und einen gemeinsamen Kurs haben. Nordrhein-Westfalen ist nicht die verlängerte Werkbank der Berliner Politik. An unserer guten Zusammenarbeit wird sich auch durch veränderte politische Konstellationen im Bund nichts ändern. Ich schätze die Zusammenarbeit sehr. Wir setzen auf eine Fortsetzung auch nach der Landtagswahl im Mai.

Wie beurteilen Sie die Koalitionsvereinbarung der zukünftigen Bundesregierung?

Wüst: Der Koalitionsvertrag wirft viele Fragen auf – gerade beim Klimaschutz, bei Innerer Sicherheit sowie bei der Frage von wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und sozialem Ausgleich. Vor allem fehlt mir eine seriöse Finanzierung für angekündigte Ausgaben. Ich fürchte, dass viele dieser Versprechen nicht umgesetzt werden können. Was nichts daran ändert, dass ich der Ampel eine gute Hand für unser Land wünsche.

Sie haben nur noch gut fünf Monate und damit wenig Zeit bis zur Landtagswahl im Mai nächsten Jahres. Was wollen Sie konkret für Ihre Wiederwahl tun?

Wüst: Das Vertrauen rechtfertigen. Tun, was man sagt, und sagen, was man tut.

Das klingt in diesem ehrwürdig holzvertäfelten Büro ein wenig nach Johannes Rau ... Und konkret?

Wüst: Wir werden den Kohleausstieg bis 2030 voranbringen, wenn die Voraussetzungen auf allen Ebenen geschaffen sind, und den Klimaschutz mit guten Arbeitsplätzen in der Indus­trie versöhnen. Mein besonderes Augenmerk gilt Kindern, Jugendlichen und ihrem Schutz. Sie haben am meisten unter der Pandemie gelitten, wir müssen entstandene Defizite aufholen und ihnen neue Perspektiven bieten. Auch bei der Digitalisierung von Schule und Bildung hat die Pandemie große Defizite offengelegt, die wir aufholen müssen.

Sie sind als NRW-Ministerpräsident auch Vorsitzender der Ministerpräsidenten-Konferenz, der in Corona-Zeiten natürlich eine ganz besondere Rolle und auch mediale Aufmerksamkeit zufällt. Flankiert Ihr Vorsitz Ihr Wiederwahlziel in NRW?

Wüst: Wir schützen die Gesundheit der Menschen am erfolgreichsten, wenn alle staatlichen Ebenen zusammenarbeiten. Dabei spielt die MPK eine wichtige Rolle. Es geht mir dabei um die Qualität der Ergebnisse und darum, meinen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie und für eine gute Entwicklung des Landes zu leisten.

Sie sind Vorsitzender des größten CDU-Landesverbandes. Haben Sie Ambitionen auf ein exponiertes Amt im Bundesvorstand?

Wüst: Als Ministerpräsident ist man Mitglied des Präsidiums; da fühle ich mich sehr gut aufgehoben.

Verraten Sie uns, welcher der drei Kandidaten Ihr Favorit bei der Vorsitzendenwahl ist?

Wüst: Es gibt eine Mitgliederbefragung, und unsere Mitglieder brauchen in dieser Frage keine „Ansage“ ihres Landesvorsitzenden – sie haben selbst das Wort.

Unabhängig vom Ausgang – welche Hoffnung verknüpfen Sie mit dem Neustart in der CDU?

Wüst: Die CDU muss wieder das soziale Gewissen Deutschlands werden. Ich verbinde mit diesem Anspruch eine klare Orientierung der CDU an den alltäglichen Problemen der Menschen. Wir brauchen neue und bessere Antworten auf die großen sozialen Fragen als die politische Konkurrenz, wir müssen gute Ideen entgegensetzen. Es reicht zum Beispiel nicht, aus ordnungspolitischen Motiven eine Mietpreisbremse abzulehnen, selbst aber keine für alle nachvollziehbare Antwort auf das Problem steigender Mieten zu geben.

Im Wahlprogramm standen zum Beispiel Mietkaufmodelle, im Wahlkampf habe ich dazu zu wenig gehört. Wir müssen die Dinge konkret ausbuchstabieren und klarmachen, dass und wie wir mehr Wohnungsbau ermöglichen möchten. Das Bauen muss leichter und preiswerter werden. Wohnen darf nicht zum Luxus werden. Auch junge Familien und Menschen mit kleinem Geldbeutel müssen die Chance haben, sich den Traum vom Eigentum zu ermöglichen, oder bezahlbar zur Miete wohnen können. Weitere wichtige Themen sind bezahlbare Mobilität auch im ländlichen Raum und bezahlbare Energie: Heizen darf nicht zu einer sozialen Frage werden.

Wie steht es um die Geschlossenheit?

Wüst: Die NRW-CDU hat beim Übergang von Armin Laschet ein Höchstmaß an Geschlossenheit gezeigt. Das wünsche ich mir auch für die Bundes-CDU, die ihre offenen Personalfragen schnell klären wird, damit die politische Sacharbeit wieder auch öffentlich im Vordergrund stehen kann.

Die CDU verfügt jetzt über eine Riege junger Ministerpräsidenten wie Daniel Günther, Tobias Hans, Michael Kretschmer und jetzt eben auch Hendrik Wüst. Stehen diese für den Aufbruch, für eine Art Schwungrad der Erneuerung in der CDU?

Wüst: Es wird sich in der Wahrnehmung der CDU auf Bundesebene allein dadurch schon etwas ändern, weil wir nicht mehr in der Regierung, sondern in der Opposition sind. Deshalb ist es der Wunsch der Bundestagsfraktion und sicherlich auch der neuen Parteiführung, sich sehr eng mit den Ministerpräsidenten abzustimmen. Die Ministerpräsidenten werden zukünftig gewiss deutlich sichtbarer werden als in der Vergangenheit.