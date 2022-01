Kanzler Scholz führt in der Krise nicht: Falsche Verzagtheit

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Foto: Kay Nietfeld/dpa

Nein, da liegt SPD-Parteichef Lars Klingbeil mit seiner Analyse komplett daneben. Die Haltung der SPD im ­Ukraine-Konflikt ist nicht „völlig klar“. Sie ist völlig unklar, und wird darum auch international nicht nachvollzogen. Die Bündnispartner sind vielmehr entsetzt über das deutsche Herumgeeiere. Während Polen, Dänemark, Spanien, Tschechien, Großbritannien, Estland und die USA die Ukraine militärisch unterstützen – oder dies erwägen –, bietet Deutschland ein Feldlazarett und 5000 Helme an und diskutiert das Thema nicht. Die Enttäuschung, dass die Führungsmacht Europas wieder mal nicht führt, ist groß.

Die Verzagtheit hat Tradition. Der Appell, international endlich mehr Verantwortung übernehmen zu wollen, war nie mehr als eine deutsche Leerformel. In Zeiten relativen Friedens mag das Fehlen einer sicherheitspolitischen Strategie und die Vorliebe fürs sich Wegducken funktionieren. Im Krisenfall jedoch fällt einem all das vor die Füße. Die Leidtragenden sind die sich akut von Russland bedroht sehende Ukraine und ihre baltischen Nachbarn – und die Partner im Westen.

Zweifel an der deutschen Politik

Das Ansehen Deutschlands bei seinen europäischen Nachbarn kollabiert derzeit in atemberaubender Geschwindigkeit. In Washington wachsen die Zweifel an der deutschen Politik nicht nur im Kongress, in zahlreichen EU-Ländern finden hässliche Debatten über den deutschen Sonderweg und das Desaster mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 statt. Und das, obwohl die Bundesregierung doch ständig betont, mit allen Konfliktparteien zu sprechen und obendrein glaubt, alles richtig zu machen.

Woran das liegt? Es ist einerseits dieses verquere Verhältnis zu allem Militärischen, das Teile der SPD und Grünen pflegen. Als es 2016 gegen den Islamischen Staat ging, bekamen die Kurden deutsche Panzerabwehrwaffen. Selbstverständlich erhält Israel alles in deutschen Waffenschmieden Verfügbare. Der Ukraine hingegen werden nun alte DDR-Haubitzen verwehrt, die die Bundeswehr einst an Estland verkaufte, und deren Weitergabe an Kiew Berlin verhindert. Diese Differenzierung ist nicht klar, und darum unverständlich.

Punkt zwei: Der Kanzler. „Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch“, sagte Olaf Scholz im Wahlkampf. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Der Kanzler duckt sich in der Krise weg. Ein Trauerspiel, in dem sich der Regierungschef verzwergt und ein Land regiert, das partout nicht erwachsen werden will, weil es die Verantwortung scheut.