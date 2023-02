Klimaschutz-Demonstranten fällen Baum am Kanzleramt

Wirtschaft und Politik «sägen an den Ästen, auf denen die Zivilisation sitzt», sagt die Protestgruppe Letzte Generation. Und sorgt mit einer Aktion am Regierungsgebäude für Aufsehen.

Klimaschutz-Demonstranten stehen an einem gefällten Baum am Bundeskanzleramt.

Klimaschutz-Demonstranten haben am Morgen einen kleineren Baum vor dem Kanzleramt in Berlin gefällt. Die Polizei war wegen der Aktivisten am Regierungsgebäude im Einsatz, wie ein Sprecher sagte.

Die Protestgruppe Letzte Generation schrieb auf Twitter zu der Aktion: «Wirtschaft & Politik sägen an den Ästen, auf denen die Zivilisation sitzt. Wir machen diese Zerstörung mitten in Berlin sichtbar.»

++ Baum vor'm Kanzleramt gefällt ++



Stillschweigend werden pro Min. 42 Fußballfelder Wald gerodet, wichtige Kohlenstoffspeicher für unsere Zukunft.



Wirtschaft & Politik sägen an den Ästen, auf denen die Zivilisation sitzt.



Wir machen diese Zerstörung mitten in Berlin sichtbar. pic.twitter.com/v3kvaZLFVY — Letzte Generation (@AufstandLastGen) February 21, 2023 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Gruppe Letzte Generation war nach einem Klima-Hungerstreik in Berlin entstanden und fordert mehr Maßnahmen für den Klimaschutz. Seit Anfang 2022 blockiert sie immer wieder Autobahnausfahrten und andere Straßen in vielen Städten, einen Schwerpunkt bildet Berlin. Nach jüngsten Angaben des Berliner Senats beantragte die Staatsanwaltschaft gegen Demonstranten bislang 511 Strafbefehle und erhob 7 Anklagen. Wie nach der Aktion heute weiter ermittelt wird, war nach Angaben der Polizei noch offen. Zunächst seien die Personalien festgestellt worden.