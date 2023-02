Klimastiftung: Erklärungsnot wegen verbrannter Steuerakten

Steuerakten, die in Flammen aufgehen: Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern gerät wegen der umstrittenen Klimastiftung des Landes erneut unter Druck.

Eine Finanzbeamtin in Mecklenburg-Vorpommern hat laut Staatsanwaltschaft Steuerakten der umstrittenen Klimastiftung MV verbrannt - in einer «Kurzschlussreaktion». Ein Sprecher der Justizbehörde in Stralsund, die in dem Fall ermittelt hat, sprach von Druck bei der Suche nach den Steuerpapieren der Klimastiftung im Finanzamt Ribnitz-Damgarten. Als die zuständige Beamtin die Papiere schließlich bei sich entdeckte und realisierte, dass sie sich schon länger bei ihr zur Bearbeitung befanden, habe sie diese verbrannt.

Die Klimastiftung MV - ersonnen zur Umgehung angedrohter US-Sanktionen beim Bau der Ostsee-Erdgasleitung Nord Stream 2 - lastet wie ein Steinblock auf der Regierung Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die Stiftung steht in der Kritik, da sie den Fertigbau der Gaspipeline unterstützt hat. Hierbei ging es laut Schwesig darum, am Bau beteiligte Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern vor US-Sanktionen abzuschirmen.

Das Magazin «Cicero» schreibt, es habe wahrscheinlich politischen Druck auf die Finanzbehörde gegeben. Dem widersprachen Schwesig und ihr Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Donnerstag vehement. «Es hat keine politische Einflussnahme auf die Bearbeiter im Finanzamt gegeben», erklärte Geue. Auch Schwesig wies dies zurück. Geue zufolge gab es jedoch «im Rahmen der Fachaufsicht» Abstimmungen zur Klärung von Rechtsfragen zur Besteuerung der Stiftung Klima und Umweltschutz MV. «Hier hat sich das Finanzamt mit der zuständigen Steuerabteilung im Finanzministerium abgestimmt.»

Staatsanwaltschaft sieht keine Beeinträchtigung

Es ging in dem Fall um Schenkungssteuern auf 20 Millionen Euro Kapital von Nord Stream 2 für die Stiftung. Die Unterlagen wurden nachgefordert und schließlich ein Bescheid über 9,8 Millionen Euro Schenkungssteuer erlassen. Dagegen ist die Klimastiftung im Herbst 2022 vor das Finanzgericht Greifswald gezogen. Das Verfahren läuft noch.

Laut Staatsanwaltschaft wurde die Steuerprüfung durch die Vernichtung der Originalunterlagen letztlich nicht beeinträchtigt. Die Frau habe die Sache zudem selbst ihrem Vorgesetzten gegenüber angezeigt, der wiederum am 3. Mai 2022 Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattete. Deshalb sei das Verfahren gegen die Frau am 20. September 2022 gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden.

Die Opposition im Schweriner Landtag bezweifelt die Beteuerungen von Geue und Schwesig, es habe keinen politischen Druck gegeben. «Wäre es wirklich so, wie Herr Geue behauptet, dann hätte die Mitarbeiterin nicht voller Panik die Unterlagen verbrannt, statt ihren Fehler einfach einzuräumen», erklärte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Franz-Robert Liskow. «Ich kann mir die Tat der Beamtin nur so erklären, dass der Druck, den das Finanzministerium auf das Finanzamt ausgeübt hat, gewaltig gewesen sein muss.» Liskow kündigte Sondersitzungen des Rechts- und des Finanzausschusses zu dem Vorgang an. Auch Vertreter von FDP, AfD und Grünen kritisierten die Landesregierung scharf.