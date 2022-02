Kommentar: Die Schadensbegrenzung

Scholz versucht mit seinem Besuch bei Biden den engen Schulterschluss. Er garniert seinen Besuch mit Interviews in US-Leitmedien. Überhaupt möchte er Klarschiff machen und in stürmischen Zeiten das Ruder in Richtung Washington herumreißen.

Scholz in Washington – Baerbock in Kiew

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt in Washington vor seinem Treffen mit dem US-Präsidenten deutschen Medienvertretern ein Pressestatement. Foto: Kay Nietfeld/dpa

So schnell kann es gehen: Eigentlich sind deutsche Antrittsbesuche im Weißen Haus selbstbewusste Momente der Selbstvergewisserung der transatlantischen Freundschaft. Doch durch das ungeschickte Vorgehen in Sachen Ukraine-Krise wurde die Premiere von Olaf Scholz nun zur Mission „Schadensbegrenzung“. „You never have a second chance for a first impression“ heißt es in den USA bei Vorstellungen dieser Art – man erhält nie eine zweite Chance für einen guten ersten Eindruck. Scholz hat diese Chance leider vertan.

Zum einen kursierten in Washington wochenlang Schlagzeilen über einen „unsichtbaren Kanzler“, der schwierige, aber dringliche Auslandsbesuche verschiebe. Dann verbreitete sich die Erzählung, er sei in Sachen Russland ein unsicherer Kantonist, schnell wie ein Lauffeuer in den Denkfabriken der US-Hauptstadt – ein gefundenes Fressen besonders für die wahlkämpfenden Republikaner. Als wäre das nicht genug, kamen Zweifel hinzu, ob der neue Kanzler eng genug an der Seite der Ukraine stehe. Zwar hat auch die Vorgängerregierung keine Waffen dorthin geliefert und zudem an Nord Stream 2 festgehalten.

Zwischentöne im Fokus

Doch es kommt auf die Zwischentöne an: Angela Merkel war in Krisen präsent, auch wenn sie nicht für alle sichtbar war. Hinzu kommt, dass die Erwartungen an Berlins Krisenmanagement nach der diffusen Trump-Ära besonders hoch sind: Deutschland soll eine Führungsrolle des Westens übernehmen, Druck auf Moskau aufbauen, gleichzeitig den Dialog führen. Da mag sich Außenministerin Baerbock noch so mühen und zum zweiten Mal in ihrer kurzen Amtszeit in die Ukraine reisen, die Aufmerksamkeit liegt bei Scholz.

Der neue Kanzler hat nun endlich erkannt, dass er die Causa Ukraine zur Chefsache machen muss. Vorsichtige bis verschlüsselte Allgemeinplätze, um den Gesprächskanal zu Putin offen zu halten, reichen nicht aus. Schon kleinste Änderungen der Russlandpolitik sorgen für höchste Irritationen. Denn die größte Hypothek für Scholz bleibt derzeit, dass er derselben Partei wie Gerhard Schröder – Vorvorgänger und Gaslobbyist Russlands – angehört.

Scholz versucht mit seinem Besuch bei Biden den engen Schulterschluss. Garniert mit Interviews in US-Leitmedien und deutlichen Worten möchte er Klarschiff machen und in stürmischen Zeiten das Ruder in Richtung Washington herumreißen. Ein Treffen zwischen Biden und Scholz allein wird noch kein Ende der Krise bringen. Doch die Einigkeit des Westens muss Vorrang vor allem haben. Neue Misstöne wären vor allem ein Punktsieg für Moskau.