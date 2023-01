Krawalle in Brasilien: War wieder ein «Schamane» dabei?

Vor zwei Jahren hat beim gewalttätigen Sturm auf das US-Kapitol unter anderem ein «Schamane» mit Gesichtsbemalung und aufgesetzten Hörnern für Schlagzeilen gesorgt. Nun sollen Fotos eines ähnlich auffällig gekleideten Mannes beim Angriff auf das brasilianische Regierungsviertel aufgetaucht sein.

Behauptung: Bilder beweisen, dass sich ein «Schamane» am Sturm aufs Regierungsviertel in Brasília beteiligte.

Bewertung: Falsch.

Fakten: Sein Bild mit Kopfschmuck, tätowiertem Oberkörper und dem in den Farben der US-Flagge bemalten Gesicht ging um die Welt: Der Mann, der sich selbst als «Schamane» bezeichnete, war dabei, als eine wilde Menge von Anhängern des damaligen US-Präsidenten Donald Trump am 6. Januar 2021 das US-Kapitol in Washington stürmte.

Der «Schamane» war 2021 beim Sturm auf das US-Kapitol dabei. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Derzeit in sozialen Medien verbreitete Bilder, die angeblich eine brasilianische Version eines solchen «Schamanen» zeigen, stammen jedoch nicht vom aktuellen Angriff auf das Regierungsviertel in Brasília. Radikale Anhänger des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro drangen dort am Sonntag in mehrere Gebäude ein.

Bereits am 7. September 2021 hatte ein BBC-Journalist die Fotos des verkleideten Mannes veröffentlicht - und zwar bei einer Demonstration von Bolsonaro-Anhängern in Sao Paulo. Auch die brasilianischen Zeitungen «Diário do Centro do Mundo» und «Brasil de Fato» titelten im September 2021 mit den nun erneut verbreiteten Fotos des Mannes.