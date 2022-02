Kreml: Russland zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit

Moskau will eine Delegation zu Verhandlungen mit der Ukraine schicken - das Treffen soll in Minsk stattfinden. Ukraines Präsident Selenskyj hatte Putin bereits vor Beginn des Angriffs ein Gesprächsangebot gemacht.

Russland ist nach Kremlangaben bereit zu Friedensverhandlungen mit der Ukraine.

Moskau sei bereit, eine russische Delegation zu den Gesprächen in die belarussische Hauptstadt Minsk zu schicken, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte dem russischen Staatschef Wladimir Putin zweimal ein Angebot für ein Treffen unterbreitet.

Nach Kremlangaben ist der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko bereit, die Bedingungen zu schaffen für ein Treffen der russischen und der ukrainischen Delegation. Putin habe mit Lukaschenko darüber gesprochen, dass ein Ort mit Garantien für die Sicherheit der Verhandlungen nötig sei.

Selenskyj: Hauptziel ist «Sicherheit unserer Bürger»

In der Nacht zum Donnerstag - kurz vor Beginn des Angriffs auf die Ukraine - hatte Selenskyi gesagt: «Die Sicherheit der Ukraine ist verbunden mit der Sicherheit ihrer Nachbarn. Deshalb müssen wir heute über die Sicherheit in ganz Europa sprechen. Das ist unserer Hauptziel - der Frieden in der Ukraine und die Sicherheit unserer Bürger. Dafür sind wir bereit, mit allen und auch mit Ihnen zu reden. In verschiedenen Formaten und an jedem beliebigen Ort.»

Lawrow spricht Kiewer Regierung Legitimation ab

Kurz bevor bekannt wurde, dass Russland zu Gesprächen mit Selensky bereit ist, hatte der russische Außenminister Lawrow der gewählten ukrainischen Regierung noch die demokratische Legitimation abgesprochen. «Wir sehen keine Möglichkeit, eine Regierung als demokratisch anzuerkennen, die ihr eigenes Volk unterdrückt und Völkermord-Methoden anwendet», sagte er in Moskau der Agentur Interfax zufolge.

«Niemand wird die Ukraine besetzen», behauptete Lawrow. «Der Zweck der Operation wurde offen erklärt: Entmilitarisierung und Entnazifizierung.» Der Kreml behauptet seit Jahren, 2014 hätten aus dem Ausland gesteuerte «Faschisten» in Kiew einen Staatsstreich herbeigeführt.

Lawrow versicherte: «Wir sind daran interessiert, dass das ukrainische Volk unabhängig ist, eine Regierung hat, die seine ganze Vielfalt repräsentiert.» Nach der Wiederherstellung der «demokratischen Ordnung» werde die Lage wieder Verhandlungen erlauben.