Melnyk verabschiedet sich von Deutschland

Andrij Melnyk kehrt in dieser Woche zurück in die Ukraine und verabschiedet sich im Netz. Klar ist schon, welchen Posten er in der Ukraine übernehmen soll. Auch seine Nachfolge steht bereits fest.

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat sich via Twitter von Deutschland verabschiedet. «Ich kehre nach Hause zurück erhobenen Hauptes mit reinem Gewissen und dem Gefühl, meine Pflicht gegenüber der Ukraine erfüllt zu haben», schrieb er am frühen Freitagmorgen. «Danke, liebe deutsche Freunde, für Ihre Geduld.» Melnyk will Deutschland am Samstag verlassen. Er soll in Kiew einen neuen Posten im Außenministerium übernehmen. Sein Nachfolger Olexij Makejew wird bereits Anfang kommender Woche in Berlin erwartet.

Ich kehre nach Hause zurück erhobenen Hauptes mit reinem Gewissen und dem Gefühl, meine Pflicht gegenüber der Ukraine erfüllt zu haben.

Danke Thomas Schmoll @ntvde für Ihre anerkennenden Worte 🙏🏻

Danke, liebe deutsche Freunde, für Ihre Geduld

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte den amtierenden Botschafter Melnyk Mitte Juli von seinem Posten abberufen. Melnyk hatte sich nicht erst seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit oft harter Kritik an der Bundesregierung einen Namen gemacht.