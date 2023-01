Nahost-Konflikt: Blinken ruft zu Deeskalation auf

US-Außenminister Antony Blinken hat Israelis und Palästinenser aufgefordert, sofortige Schritte zur Beruhigung der explosiven Lage in der Region zu unternehmen.

Blinken sagte nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Jerusalem, Ziel sei aus Sicht der USA weiterhin, dass Palästinenser und Israelis in Zukunft in gleichem Maße «Freiheit, Sicherheit, Gelegenheiten, Gerechtigkeit und Würde genießen können». Die Zwei-Staaten-Lösung sei weiterhin der beste Weg dafür.

Bei einem Besuch unmittelbar zuvor in Kairo sagte Blinken, es sei ein «schwieriger Augenblick» im Nahost-Konflikt. Er habe mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi und Außenminister Samih Schukri über Wege gesprochen, die Spannungen zu verringern. Am Dienstag will Blinken in Ramallah Palästinenserpräsident Mahmud Abbas treffen.

Blinken sagte in Jerusalem weiter, man wolle den «Kreis des Friedens» in der Region ausweiten. Netanjahu sagte, man hoffe auf «dramatische Durchbrüche» im Bemühen um eine Annäherung mit weiteren arabischen Staaten. Beide Politiker bekräftigten, man werde es dem Iran nicht erlauben, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen.