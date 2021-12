Nord Stream 2 als doppeltes Druckmittel: Zittern wegen Moskau

Ein „ganz unpolitisches“ Projekt sei Nord Stream 2, behauptet Kanzler Olaf Scholz. Unpolitisch? Die Nordsee-Pipeline, wegen der Donald Trump auf Sanktionen gegen Deutschland drängte? Die Gas-Röhre, wegen der die von Berlin und Moskau umgangenen EU-Ostländer in Brüssel Sturm liefen? Das Projekt, das zu den potenziell wichtigsten Sanktionsmöglichkeiten gegen Russland gehört, sollte Moskau seine an den Grenzen der Ukraine aufmarschierte Riesenarmee tatsächlich Richtung Kiew in Bewegung setzen?

Nicht erst durch Russlands aggressive Politik ist diese Leitung alles andere als unpolitisch. Es wundert nicht, dass Moskaus Botschafter auf grünes Licht für die Inbetriebnahme drängt, die Berliner Regierung dagegen bremst und verzögert: Solange noch kein Gas durch die fertiggestellte Pipeline fließt, ist das Milliardenprojekt ein Druckmittel in den Händen des Westens. Ist die Röhre erst einmal in Betrieb, wird sie zum Druckmittel Russlands gegen den Westen. Wladimir Putin könnte noch leichter als bisher am Gashahn drehen.

Schon jetzt drosselt Moskau die Gaslieferungen in den Westen. Die Preise für die Verbraucher steigen. Die Vorräte in den deutschen Gasspeichern schrumpfen.

Klares Machtsignal

Den Dreh am Gashahn kann sich Russland zwar eigentlich nicht leisten, weil das Land außer Gas nichts zu verkaufen hat und über die Leitungen an die Abnehmer im Westen gebunden ist. Doch wirtschaftliche Fragen scheinen für Putin zweitrangig zu sein – derzeit zumindest.

Dem Kremlherrn dürfte es um ein klares Machtsignal an die neue Bundesregierung in Berlin gehen: Wenn ich es will, zittert ihr – zumindest vor Kälte. Je frostiger die politische Situation wird, desto größer die ­Gefahr, dass es auch in Europas Wohnungen kühl wird – dieses Signal will Putin vor den anstehenden Verhandlungen mit den USA in Genf über Russlands Truppenaufmarsch und Forderungen nach ­Sicherheitsgarantien senden.

„Völlig unpolitisch“ ist das Projekt aber nicht einmal innerhalb der neuen Ampel-Regierung – im Gegenteil. Die Partei des Altkanzlers und Putin-Verstehers Gerhard Schröder steht hinter der Pipeline, die zudem dem Land Mecklenburg-Vorpommern und damit der Parteifreundin Manuela Schwesig zugute käme. Die Grünen sind schon aus ökologischen Gründen gegen die Pipeline, weil diese Deutschland an fossile Energie binden könnte. Ob jemals Gas durch die Röhre fließt, muss sich zeigen.