Palästinenser: Al-Dschasira-Reporterin durch Schüsse getötet

Bei einer Razzia im Westjordanland ist eine in der arabischen Welt bekannte Reporterin um Leben gekommen. Palästinenser machen israelische Soldaten verantwortlich. Israel «prüft den Vorfall».

Die bekannte palästinensische Reporterin Shireen Abu Akleh soll bei der Berichterstattung über eine israelische Razzia in der besetzten Stadt Dschenin getötet worden sein.

Bei Konfrontationen zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern im nördlichen Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben eine Journalistin getötet worden.

Die in der arabischen Welt bekannte Reporterin des katarischen TV-Senders Al-Dschasira (Al-Jazeera), Shireen Abu Akleh, sei nach einer Schussverletzung am Kopf gestorben, teilt das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Eine anderer Journalist der palästinensischen Zeitung «Al-Kuds» sei bei dem Vorfall in Dschenin durch Schüsse verletzt worden.

Israel prüft den Vorfall

Die israelische Armee schrieb bei Twitter, Soldaten seien in Dschenin im Einsatz gewesen, um Terrorverdächtige festzunehmen. Verdächtige hätten massiv auf die Truppen geschossen und Sprengsätze geworfen. Die Soldaten hätten zurückgeschossen, es seien Treffer identifiziert worden. «Es wird die Möglichkeit untersucht, dass Journalisten getroffen wurden, möglicherweise durch bewaffnete Palästinenser», hieß es weiter. Der Vorfall werde geprüft.

Bei einer Terrorwelle sind seit Ende März in Israel 17 Menschen getötet worden, ein israelischer Wachmann im Westjordanland wurde außerdem von Palästinensern erschossen. Israels Armee verstärkte seit Beginn der Anschlagswelle ihre Einsätze im besetzten Westjordanland. Vor allem im Bereich der Stadt Dschenin, die als Hochburg militanter Palästinenser gilt, kommt es bei solchen Militäreinsätzen immer wieder zu schweren Konfrontationen mit Einwohnern.

Seit März mehr als 20 Palästinenser getötet

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind seit Ende März mehr als 20 Palästinenser getötet worden. Mehrere Palästinenser wurden bei Militäreinsätzen getötet, aber auch bei ihren eigenen Anschlägen und Zusammenstößen mit der Armee.

Israel hatte 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser wollen die Gebiete dagegen für einen eigenen Staat Palästina mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.