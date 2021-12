Persönliche Entscheidung: Baerbock reist nicht zu Olympia

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird nicht zu den Olympischen Winterspielen nach Peking reisen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Die Olympischen Spiele sind ein Treffen der mehr oder weniger jungen Athletinnen und Athleten dieser Welt – und für die ausrichtende Nation immer eine besondere Gelegenheit, sich der weltweiten Öffentlichkeit in einem positiven Licht zu präsentieren. Deshalb sind ja vor allem auch Autokraten und Diktatoren so interessiert daran, die Spiele in ihr Land zu bekommen.

Dass der Herrscher im Kreml nun davon spricht, er sei immer gegen eine Politisierung des Sports gewesen, ist deshalb wirklich ein Hohn. Gerade Wladimir Putin hat immer die Macht der Bilder mit den fünf Ringen im Hintergrund zu nutzen gewusst.

Es ist auch nur zu verständlich, dass er dem ­Regime in China zur Seite springt – mit der Einhaltung der Menschenrechte sowie der Presse- und Meinungsfreiheit ist es weder in Moskau noch in Peking weit her. Denn wenn sich die di­plomatische Brüskierung für die Chinesen fortsetzt und der Westen einhellig ein eindeutiges ­Signal setzt, dann sinken vielleicht auch die Chancen der Russen mit Blick auf die Entwicklung in der ­Ukraine und die Unter­drückung der Opposition durch Zar Putins Schergen, in absehbarer Zeit wieder Olympia in Russland zu feiern. Obwohl: Beim Internationalen Olympischen Komitee sind die Blicke eher aufs Portemonnaie denn auf die Menschenrechte gerichtet.

Kanzler-Reise nach Peking?

Annalena Baer­bock hat ihre Haltung nun klar­gemacht – sie fliegt nicht nach Peking. Allerdings ist ihre Geste nicht so gravierend, da Außenminister bei Olympia nicht in der ersten Reihe sitzen. Bundessportministerin Nancy Faeser hat eine geschickte Variante gewählt – sie stellt die Pandemie in den Vordergrund. So bleibt sie unter dem Radar der ­chinesischen Empörung.

Entscheidend wird sein, ob Olaf Scholz die Reise nach Peking antritt. Der Kanzler ist Pragmatiker und eher wirtschaftsfreundlich orientiert. Was wird für den Sozialdemokraten den Ausschlag geben? Zumal bei einem Boykott ja immer der Gedanke mitspielt, dass man sich Dialoge verstellt.

Doch es ist vielleicht jetzt Zeit, einmal klare Kante zu zeigen und Stellung zu beziehen. Staatschef Xi Jinping sieht sein Land als neue Supermacht – bislang hat kein großer Politiker oder keine große Politikerin wirklich gewagt, mit ihm die Klingen zu kreuzen. China diktiert die Regeln – das spüren vor allem die Menschen in Hongkong und die Uiguren in der unterjochten Region Xin­jiang auf unheilvolle Weise. Der Westen muss reagieren.