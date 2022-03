Saarland: SPD souveräne Siegerin - CDU: Keine Signalwirkung

Der Kantersieg im Saarland lässt die SPD selbstbewusst in die nächsten Wahlen im Mai gehen. Die Union versucht die Saar-Wahl dagegen als Sonderfall zu verkaufen. Und die Linke ist am Boden.

Nach dem Triumph im Saarland hofft die SPD nun auf weitere Machtwechsel bei den nächsten Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen im Mai.

«Die SPD ist da. Das Ergebnis der Bundestagswahl war keine Eintagsfliege», sagte die Wahlsiegerin Anke Rehlinger, die nun mit absoluter Mehrheit im Landtag alleine regieren kann. «Wir können gerade mit Blick auf die unmittelbar anstehenden Landtagswahlen einen Wechsel herbeiführen.» Auch die SPD-Chefin Saskia Esken sprach von «Rückenwind» für die nächsten Wahlen.

CDU-Chef Friedrich Merz, dessen Partei im Saarland auf das schlechteste Ergebnis seit 1955 abgesackt ist, sieht dagegen keine Signalwirkung für die nächsten Wahlen. Man habe sich gewünscht, den Auftakt in diesem Jahr besser hinzubekommen, sagte er nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien. Dies sei aber «kein Präjudiz» für die Wahlen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und dann in Niedersachsen im Oktober. Die CDU gehe «unverändert mit wirklicher Zuversicht» in diese Wahlen, in denen es andere Konstellationen als im Saarland gebe. «Wir gehen jetzt nicht depressiv in den Rest des Jahres.»

Bundespolitik spielte untergeordnete Rolle

Die SPD war am Sonntag bei der Landtagswahl im kleinsten deutschen Flächenland nach dem vorläufigen Endergebnis auf 43,5 Prozent der Stimmen gekommen. Sie ist demnach nicht auf einen Koalitionspartner angewiesen. Die CDU des bisherigen Ministerpräsidenten Tobias Hans stürzte auf 28,5 Prozent ab nach 40,7 Prozent vor fünf Jahren.

Wahlforscher sind sich einig, dass die Bundespolitik für das Ergebnis nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Der Politikwissenschaftler Uwe Jun nennt drei Gründe für den Kantersieg der SPD: «Die Popularität der Spitzenkandidatin, die Schwäche des Hauptkonkurrenten, der einen schwachen Wahlkampf geführt hat, und die Schwäche der kleinen Parteien.»

Auch die Saar-Wahl 2017 hatte Signalwirkung

Trotzdem könnte der erste Stimmungstest nach der Bundestagswahl eine psychologische Wirkung für den weiteren Verlauf des Wahljahres haben. Auch die Saar-Wahl 2017 war ein Signal für die Bundespolitik - aber in die andere Richtung. Damals war die SPD im Bundestagswahlkampf auf der Erfolgsspur. Eine krachende Wahlniederlage Rehlingers gegen die CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer leitete die Wende ein.

Bis zur nächsten Wahl in Schleswig Holstein am 8. Mai sind es nun noch sechs Wochen. Dort hat derzeit Ministerpräsident Daniel Günther die Nase vorn. Der Höhepunkt des Wahljahrs findet eine Woche später am 15. Mai im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen statt. Dort ist das Rennen zwischen dem CDU-Amtsinhaber Hendrik Wüst und Herausforderer Thomas Kutschaty von der SPD ziemlich offen. In Niedersachsen endet das Wahljahr im Oktober. Dort kämpft SPD-Ministerpräsident Stephan Weil um die Wiederwahl.

Ein Sieger, zwei Verlierer in der Ampel

Von den drei Ampel-Parteien ist die SPD die einzige, die sich über den Wahlausgang freuen kann. Grüne und FDP verfehlten den Einzug in den Landtag knapp mit 4,99 und 4,8 Prozent. Ob sich das auf die Stimmung in der Berliner Koalition auswirkt, wird man sehen. FDP-Chef Christian Lindner bemühte sich wie die CDU, das Ergebnis als Landesangelegenheit einzuordnen: «Das ist eine Wahl an der Saar gewesen, die sehr eigene Gesetze hatte», sagte er.

Diese Analyse Lindners trifft auch auf die Saar-Grünen zu, die es wegen interner Querelen bei der Bundestagswahl noch nicht einmal geschafft haben, eine rechtsgültige Landesliste vorzulegen. Die Spitzenkandidatin Lisa Becker und ihr Wahlkampfteam hätten in einer schwierigen Lage trotzdem «einen guten Job gemacht», sagt die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang. Am Ende habe jedoch «die Zeit gefehlt, damit das gereicht hat, um damit auch in den Landtag zu kommen».

«Schnauze voll»: Für die Linke geht es ums Überleben

Um den Rang des Verlierers Nummer eins konkurriert aber zweifellos die Linke mit der CDU, die um mehr als zehn Punkte auf 2,6 Prozent abstürzte. Eine Debatte um Sinn, Richtung und Existenzberechtigung der Partei läuft spätestens seit der Bundestagswahl, als die Linke an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte und nur dank dreier Direktmandate ins Parlament kam.

Zuletzt zofften sich die Abgeordneten Gregor Gysi und Sahra Wagenknecht auf offener Bühne. Der Ex-SED-Funktionär Hans Modrow, Chef des Linken-Ältestenrats, mutmaßte, der russische Angriffskrieg in der Ukraine könnte in Wirklichkeit ein von faschistischen Elementen getriebener Bürgerkrieg sein - was der Parteilinie klar widerspricht. Und schließlich Parteigründer Oskar Lafontaine, der zehn Tage vor der Saar-Wahl erbittert seinen Austritt erklärte. Es hat etwas von jeder gegen jeden.

Die beiden Parteivorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler beschwören nun beharrlich den Neuanfang, ja die Neuerfindung der Linken als «moderne Gerechtigkeitspartei» und Friedenspartei. Wie sie den Aufbruch genau schaffen wollen, ließen die beiden aber auch nach dem Wahldesaster an der Saar offen. Gedanken an Rücktritt schiebt Hennig-Wellsow von sich, obwohl der «Grad von Schnauze voll» relativ hoch sei.

Scholz fühlt sich ins Jahr 2011 zurückversetzt

Und wie sieht der Bundeskanzler das Ganze? «Das saarländische Ergebnis hilft der deutschen SPD und - wie Anke Rehlinger gesagt hat - die deutsche SPD hat auch den Saarländerinnen und Saarländern geholfen», sagt er zufrieden.

Für Scholz ist es auch eine Zeitreise ins Jahr 2011, als er selbst in Hamburg eine absolute Mehrheit erzielte. «Ich weiß, wie sich das anfühlt», sagt er. «Ich gebe gerne zu, ich musste, als ich die ersten Meldungen darüber kriegte, auch einmal in einen Raum gehen, wo ich für mich alleine war. Ich nehme an, Anke Rehlinger wird es so ähnlich gegangen sein.»