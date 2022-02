Wann war die Bundespräsidentenwahl spannend?

Die Wiederwahl von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag ist Formsache. Doch die Bundespräsidentenwahlen waren auch schon mal echte Wahlkrimis. Wir blicken auf die spannendsten Bundesversammlungen.

Die Wiederwahl von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag ist angesichts der Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung ein Selbstläufer. Aber nicht immer lief alles so glatt. Dreimal musste die Bundesversammlung sogar in den dritten Wahlgang. Und es wurde zum Teil richtig spannend.

Die Ausgangslage:

Sie ist seit der ersten Bundesversammlung im Jahr 1949 klar: Im ersten oder zweiten Wahlgang braucht der Kandidat oder die Kandidatin die absolute Mehrheit der Stimmen. Sollte ihm oder ihr das nicht gelingen, geht es in den dritten Wahlgang. Dann reicht auch die einfache Mehrheit der Stimmen aus.

Was man über die Wahl des Bundespräsidenten wissen muss Die Wahl des Bundespräsidenten ist in Artikel 54 des Grundgesetzes geregelt. Zusätzlich gilt das knapp gefasste Gesetz über die Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung. Foto: picture alliance / Soeren Stache/dpa <strong>DIE BUNDESVERSAMMLUNG</strong> <br>Für die Wahl des Bundespräsidenten tritt in der Regel alle fünf Jahre die Bundesversammlung zusammen. Sie setzt sich aus den Abgeordneten des Bundestags (aktuell 736) und einer gleich großen Zahl von Mitgliedern zusammen, die die 16 Landesparlamente entsenden. Die 17. Bundesversammlung am 13. Februar zählt also 1472 Mitglieder. Wie viele Sitze auf ein Land entfallen, hängt von dessen Bevölkerungszahl ab. Die Landtage wählen die Mitglieder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Zum Zuge kommen vielfach Landtagsabgeordnete, aber auch Kommunalpolitiker und Prominente wie Sportler oder Musiker. Foto: Ralf Hirschberger <strong>DIE BEWERBER</strong> <br>Zur Wahl stellen kann sich jeder Deutsche, der das Wahlrecht zum Bundestag besitzt und das 40. Lebensjahr vollendet hat. Jedes Mitglied der Bundesversammlung kann Wahlvorschläge bei der Präsidentin des Deutschen Bundestags einreichen. Für den zweiten und dritten Wahlgang können neue Vorschläge gemacht werden. In der Regel werden die Kandidaten von Parteien nominiert. In diesem Jahr tritt der von SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU zur Wiederwahl vorgeschlagene Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier an, außerdem der von der Linken nominierte Mediziner Gerhard Trabert, der von der AfD ins Rennen geschickte Ökonom Max Otte und die Physikerin Stefanie Gebauer für die Freien Wähler. Foto: dpa <strong>DIE LOCATION</strong> <br>Unter normalen Umständen würde die Bundesversammlung im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes tagen. Dazu würde dort die Zahl der Sitzplätze verdoppelt. Dies ist unter Corona-Bedingungen aber nicht möglich. Deshalb weicht die Bundesversammlung auf das benachbarte Paul-Löbe-Haus aus. Der achtgeschossige Bau mit seinen rund 1000 Büros und 21 Sitzungssälen bietet mehr Platz. Die Mitglieder der Bundesversammlung werden dort auf mehreren Ebenen platziert - viele von ihnen werden daher den bisherigen und voraussichtlich neuen Bundespräsidenten nur auf dem Bildschirm und nicht persönlich zu sehen bekommen. Foto: dpa <strong>Der ABLAUF</strong> <br>Die Sitzung der Bundesversammlung wird von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) geleitet. Sie wird zur Eröffnung eine Rede halten. Die Bundesversammlung gibt sich zunächst eine Geschäftsordnung, wobei in der Regel die Geschäftsordnung des Bundestags sinngemäß Anwendung findet. Zudem werden Schriftführerinnen und Schriftführer bestimmt. Dann wird die Bundestagspräsidentin die eingegangenen Wahlvorschläge verlesen und schließlich den ersten Wahlgang eröffnen. Jedes Mitglied der Bundesversammlung wird namentlich aufgerufen. Gewählt wird mit verdeckten amtlichen Stimmzetteln. Sind alle eingeworfen, zählen die Schriftführer aus, was etwa eine Stunde dauern wird. Für den gesamten Wahlgang wird mit einer Dauer von rund zwei Stunden gerechnet. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild <strong>DER GEWÄHLTE</strong><br> Für den ersten und einen gegebenenfalls erforderlichen zweiten Wahlgang ist die absolute Mehrheit erforderlich. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung erhält - diesmal also mindestens 737. Im dritten Wahlgang reicht dann die einfache Mehrheit. In einen dritten Wahlgang musste zum Beispiel der CDU-Politiker Christian Wulff (hier im Bild) am 30. Juni 2010 gehen. Deswegen und wegen langer Unterbrechungen nach den ersten beiden Wahlgängen dauerte die 14. Bundesversammlung damals neuneinhalb Stunden. Der Gewählte hat zwei Tage Zeit, um zu erklären, ob er die Wahl annimmt. Normalerweise macht er dies jedoch unmittelbar nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Anschließend hält er eine Rede. Foto: Friso Gentsch/dpa <strong>DIE WEITEREN SCHRITTE</strong> <br>Der neu gewählte Bundespräsident leistet später bei seinem Amtsantritt den Eid vor den versammelten Mitgliedern von Bundestag und Bundesrat. Er spricht dabei dieselbe Formel wie zuletzt Olaf Scholz (SPD) bei seiner Vereidigung als Bundeskanzler. Zudem legt der Bundespräsident bei dieser Gelegenheit in einer Rede eine Art Programm für seine Amtszeit vor. Da Steinmeier den Amtseid bereits nach seiner ersten Wahl 2017 geleistet hat, entfällt dies bei seiner absehbaren Wiederwahl. Würde einer seiner Mitbewerber gewählt, würde Steinmeiers Amtszeit am 18. März ablaufen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die spannendsten Wahlen im Überblick

Wulff gegen Gauck:

Im Jahr 2010 entging die schwarz-gelbe Bundesregierung nur knapp einem Fiasko. Der Kandidat der Regierung war der damalige niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff (CDU). Er setzte sich erst nach einem mehr als neunstündigen Wahlmarathon durch. SPD und Grüne hatten den parteilosen Theologen Joachim Gauck aufgestellt. In den ersten beiden Wahlgängen lag Wulff zwar deutlich vor Gauck, aber verpasste jeweils die 50-Prozent-Marke – und das, obwohl Schwarz-Gelb eigentlich über eine Mehrheit in der Bundesversammlung verfügte. Die Entscheidung erfolgte also erst im dritten Wahlgang. Zuvor hatten die Linkspartei und die NPD ihre Kandidaten zurückgezogen. Wulff erhielt schließlich 625 Stimmen und damit sogar 50,2 Prozent, Gauck 494 (39,7 Prozent). Und Gauck wurde zwei Jahre später – nach dem Rücktritt Wulffs – doch noch Bundespräsident. Er brauchte nur einen Wahlgang.

Herzog gegen Rau:

Auch der von der CDU nominierte damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Roman Herzog brauchte 1994 drei Wahlgänge. Sein Kontrahent war der damalige NRW-Ministerpräsident Johannes Rau (SPD). In den ersten beiden Wahlgängen verpasste Herzog die geforderte absolute Mehrheit. Die von der FDP nominierte Bundespräsidentschaftskandidatin Hildegard Hamm-Brücher gab nach dem zweiten Wahlgang auf. Herzog kam dann im dritten Wahlgang auf 52,6 Prozent der Stimmen, Rau erhielt 45,7 Prozent.

Nur sechs Stimmen Vorsprung

Heinemann gegen Schröder:

Doch die spannendste aller Wahlen ist schon ganze 53 Jahre her. Der damalige Justizminister Gustav Heinemann (SPD) trat 1969 gegen den amtierenden Verteidigungsminister Gerhard Schröder (CDU) an. Es begannen Machtspiele innerhalb der damaligen großen Koalition. Kurz vor der Wahl gab die FDP dann noch bekannt, Heinemann zu unterstützen. Er lag im ersten Wahlgang mit 514 zu 501 Stimmen auch knapp vorne.

Im zweiten Wahlgang schrumpfte der Vorsprung dann auf vier Stimmen. Doch Heinemann rettete sich im dritten Wahlgang ins Ziel. Er verpasste zwar die absolute Mehrheit, aber erreichte 512 Stimmen – und damit sechs mehr als Schröder. Die Wahl mit FDP-Hilfe war ein Fingerzeig. Denn im selben Jahr platzte die große Koalition und fortan regierte Rot-Gelb – bis zum Jahr 1982.