Aktiv investieren oder passiv Geld verdienen?

Wer noch klassisch spart, ist selbst schuld. Die Zinsen sind im Keller und bleiben dort wohl auch noch eine Weile, während die Inflationsrate so hoch liegt wie schon lange nicht mehr. Das Ergebnis: Der magere Ertrag klassischer Zinsanleihen wird durch die Inflation nicht nur aufgefressen. Der Wert der Anlage reduziert sich sogar. Der Sparer wird täglich ärmer, dabei will er doch Vermögen aufbauen.

Deutsche entdecken Aktien für sich

Kein Wunder also, dass Alternativen gefragt sind. Dazu gehört insbesondere das Investieren an der Börse: Im internationalen Vergleich hat Deutschland nach wie vor weniger Aktionäre, doch ihre Zahl steigt. Gerade jüngere Menschen entdecken diese Form der Geldanlage für sich, Finanzberatungsunternehmen wie tecis stellen sich zusehends auf diese Zielgruppe ein. Denn der Expertenrat ist wichtig, um zwei Grundregeln zu beachten: Wer in Aktien investiert, braucht einen langfristigen Horizont und eine breite Streuung des Risikos.

ETFs sind sehr beliebt

Deshalb erfreuen sich Exchange Traded Funds (ETFs) großer Beliebtheit. Bei ihnen geht es nicht um die Beteiligung an einem einzelnen Unternehmen durch Aktienkauf, die börsengehandelten Index-Fonds spiegeln die Wertentwicklung von Aktien-Indizes wider wie dem Dow Jones in den USA oder dem Deutschen Aktien-Index DAX. Letzterer umfasst 40 Unternehmen. Ein ETF kauft in der Regel eine Anzahl von Wertpapieren all dieser Firmen und bildet so den Index ab. So soll genau die Rendite erzielt werden, die der Steigerung des Index entspricht. Gleichzeitig ist das Risiko automatisch breit gestreut und für den Anleger leicht nachzuvollziehen: Wie es den Unternehmen im Fonds geht, steht täglich in der Zeitung. ETFs werden von Banken oder Fondsgesellschaften angeboten, die Abläufe werden durch Computer gesteuert.

Aktiv gemanagte Fonds

Im Gegensatz zu dieser passiven Variante steht der aktiv gemanagte Fonds: Dessen Betreuer trifft die Entscheidungen, welche Aktien oder Anleihen gekauft werden, um eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Wenn die Kurse absacken, versucht er zu reagieren und die Anlagen im Fonds umzuschichten, um die Verluste mindestens zu reduzieren. Das passiert beim ETF nicht, die Kurseinbrüche schlagen durch. Dafür sind dort die Gebühren geringer als beim aktiven Fonds.

Eine Kombination: Aktive ETFs

Das Beste aus beiden Welten versucht eine noch relativ junge Anlageform zu verbinden: aktive ETFs. Das klingt nach einem Widerspruch in sich, doch ein ETF muss nicht notwendig passiv sein. Das ist nur eine in Deutschland verbreitete Annahme wegen der Übersetzung als „börsengehandelter Index-Fonds“ – im englischen Ursprung „Exchange Traded Funds“ taucht das Wort Index nicht auf. Auch aktive ETFs orientieren sich an einem Index, doch es gibt drei maßgebliche Unterschiede zum klassischen ETF: Die aktive Variante bildet nicht ausschließlich den Index ab, sondern sie hat einen Fondsmanager, der frei über die Investitionen entscheiden kann. Dabei kann er auch Aktien von Unternehmen auswählen, die nicht zu dem Referenzindex gehören. Ein wichtiger Unterschied ist zudem, dass so genannte Market Maker im Spiel sind: Sie stehen als Käufer oder Verkäufer bereit, wenn sich sonst niemand findet, und halten so den Markt am Laufen.

Klassisch ist sicherer

Damit gleichen sich allerdings aktive ETFs und aktiv gemanagte Fonds sehr. Sie mögen ihre Vorzüge haben, beispielsweise in Bereichen, in denen es auf spezielle Expertise ankommt. Abseits davon gilt aber – durch Studien belegt –, dass Fondsmanager nur zu einem geringen Prozentsatz besser abschneiden als der Vergleichsindex. So sprechen nicht nur die vergleichsweise geringen Kosten und die Transparenz für klassische ETFs, sondern auch eine zentrale Börsenregel: Wer das Risiko breit streut, fährt am besten und sichersten.