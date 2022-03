An der Börse vom Cannabis-Boom profitieren

2018 noch waren Aktien von Cannabis-Produzenten sehr gefragt und gehörten an der Börse zu den absoluten Topwerten. Das ist wenig verwunderlich, setzen doch immer mehr Länder auf die therapeutischen Vorzüge der Hanfpflanze. Zudem öffneten sich einflussreiche Staaten wie Kanada sowie viele US-amerikanische Bundesstaaten dem Freizeitgebrauch und legalisierten die bis dahin verbotene Substanz. 2019 folgte das schmerzhafte Erwachen. Der weltweite Bedarf konnte mit den Fantasien der Anleger nicht mithalten und die Kurse fielen ins Bodenlose. Insolvenzen, Übernahmen und Zusammenschlüsse sortierten die Branche neu. Doch jetzt scheint ein Ende am Licht des Tunnels, die Konsolidierungsphase könnte zu Ende gehen und die Spreu sich vom Weizen getrennt haben. Seit Mitte März zeigt der Trend wieder steil nach oben. Sind das die ersten Anzeichen des sehnlich erwarteten zweiten Booms?

Sagenhafte Zukunft der Cannabis-Branche

Auch wenn die Erfahrungen der letzten Jahre ernüchternd waren, bleibt das Potenzial groß. Vorreiter ist der US-Markt, der jährlich mit Wachstumsraten von knapp 50 % auftrumpft. Analysten sagen voraus, dass die Umsätze in den USA von 17,5 Milliarden US-Dollar im Jahre 2020 auf 75 Milliarden US-Dollar 2030 anwachsen könnten.

Sollten die anderen Märkte weltweit nachziehen, und wenig spricht dagegen, strebt die Branche einer goldenen Zukunft entgegen. Zumal sowohl die Coronakrise als auch der Ukrainekrieg den Cannabis-Markt nur peripher beeinflussen.

Warum müssen Cannabis-Aktien ins Depot?

Laut den Experten von https://www.finanztrends.de/ steht die Cannabis-Branche erst ganz am Anfang. Das Wachstumspotenzial von Cannabis-Werten ruht vor allem auf zwei Pfeilern:

Cannabis auf Rezept

Cannabis ist eine Jahrtausende alte Nutzpflanze von hohem therapeutischem Wert. Leider wurde dieses Wissen durch ein weltweites Verbot größtenteils verschüttet. Inzwischen werden die Vorzüge von Cannabis Schritt für Schritt wiederentdeckt.

In vielen Länder schon ist Cannabis für medizinische Zwecke zugelassen, in Deutschland seit 2017. Es wird vor allem in der Schmerztherapie eingesetzt. Zudem besitzt Cannabis eine Vielzahl von Wirkstoffen, die sowohl für die Lebensmittelindustrie, die Kosmetik- und Wellnessbranche und im Bereich Nahrungsergänzungsmittel für riesige Umsätze sorgen können.

Cannabis-Legalisierung

Ohne Zweifel würde eine Legalisierung in Deutschland die Branche befeuern. Dadurch entstünde hierzulande der weltweit größte nationale Markt für Cannabis.

Die Legalisierung wurde ins Koalitionspapier der Ampelregierung geschrieben und wird wohl dann in Angriff genommen, wenn sich die weltpolitische Lage wieder etwas beruhigt. Dann profitiert die Cannabis-Branche davon, dass sie für ihre Produkte keinen neuen Markt erschaffen muss. Denn dieser existiert bereits in Form der Millionen von Menschen, die Cannabis derzeit noch illegal konsumieren müssen.

Welches Investment lohnt sich?

Aufgrund der noch zahlreichen Unwägbarkeiten und dem günstigen Umfeld gehen Analysten davon aus, dass sich ein Investment nur mit einem langfristigen Anlagehorizont lohnt. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

Cannabis-Aktien-Index

Bei einem Investment in einen Cannabis-Aktien-Index wird auf ein Paket der wichtigsten Unternehmen der Branche gesetzt. Ein Index enthält nur die besten aktuellen Werte und der Anleger profitiert von einer großen Streuung, wodurch das Risiko des Totalverlustes klein gehalten wird.

Für deutsche Investoren bieten sich der Rize Medical Cannabis und der HANetf The Medical Cannabis an. Beide Indexfonds entsprechen der OGAW-Richtlinie (Organismus für gemeinsame Anlage in Wertpapieren) der Europäischen Union.

Die aussichtsreichsten Cannabis-Aktien

Cannabis-Werte treten aufgrund des noch jungen Marktes noch nicht so zahlreich auf wie in herkömmlichen, traditionellen Märkten. Folgende Unternehmen machten bisher auf sich aufmerksam:

Canopy Growth

Der kanadische Weltmarktführer besaß 2021 eine Marktkapitalisierung von 4,38 Milliarden Euro. 2016 kaufte er sich mit der Übernahme von Spektrum Cannabis in den deutschen Markt ein. Der US-amerikanische Alkoholgigant Constellation Brands erwarb 2018 für 3,8 Milliarden US-Dollar Aktien und besitzt nun knapp 40 % der Anteile.

Tilray

2021 betrug die Marktkapitalisierung des kanadischen Pharma- und Cannabis-Unternehmens 4,26 Milliarden Euro. 2020 übernahm Tilray den Konkurrenten Aphria, dessen Tochter Aphria Deutschland als eine der wenigen Firmen hierzulande medizinisches Cannabis anbauen darf.

SynBiotic

Der aussichtsreichste deutsche Vertreter ist derzeit die börsennotierte Münchner Firma SynBiotic. Der Wert der Aktie schnellte nach dem Regierungswechsel in die Höhe, hat sich jetzt aber wieder beruhigt. Das Unternehmen für medizinisches Cannabis möchte mit seinen Produkten zukünftig die Multi-Milliarden-Märkte Schmerz, Angst und Schlaf beackern.