125 ccm Motorroller kaufen, sparen und flexibel bleiben

Photo by Colton Duke on Unsplash

125 ccm - flott und sparsam unterwegs

Motorrollertypen gibt es gefühlt Tausende. Angefangen bei einem Hubraum von 50 bis sage und schreibe 839 ccm machen sie Ihnen die Auswahl schwer. Suchen Sie jedoch ein bequemes Zweirad für den alltäglichen Gebrauch, sollten Sie sich am besten einen 125 ccm Motorroller kaufen. Er ist genau wie ein gleichwertiges Motorrad mit einem Einzylindermotor ausgestattet. Bei neueren Modellen kommt dabei in der Regel ein Viertaktmotor zum Einsatz, der durchschnittlich 6 bis 7 KW (um die 10 PS) leistet. Fahren können Sie dieses Zweirad mit dem Führerschein A bzw. A1 sowie B 196. Allerdings müssen Sie damit leben, dass Sie mit Motorrollern dieser Klasse nicht schneller als 110 km/h sein dürfen. Zumindest ist das genug, um auf Landstraßen locker mitzuhalten und trotzdem sparsam unterwegs zu sein.



Die Freiheit, die Sie lieben

Im Gegensatz zu Motorrollern mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h dürfen Sie mit einer 125 ccm-Maschine auch Autobahnen benutzen. Wer sich einen 125 ccm Motorroller kaufen will, hat aber meist nicht die Absicht, lange Reisen mit ihm zu unternehmen. Unabhängig wie alt Sie sind, werden Sie mit ihm vermutlich überwiegend kürzere bis mittlere Strecken in der Stadt, über Land, auf Asphalt und unbefestigten Wegen zurücklegen. Den kleinen Einkauf und die Fahrt zur Nachbargemeinde erledigen Sie auf diese Weise schnell, ohne von öffentlichen Verkehrsmitteln abhängig zu sein. Das niedrige Gewicht des Rollers, seine Wendigkeit, sein Fahrkomfort und der geringe Kraftstoffverbrauch von rund 3 l auf 100 km kommen Ihnen dabei sehr entgegen. Dazu fahren Sie bequem, haben genügend Kniefreiheit und können mühelos auf- und absteigen.

Worauf sie beim Kauf achten sollten

Wenn Sie einen 125 ccm Motorroller kaufen, spielt sicher der Preis eine Rolle. Umfassende Vergleichsmöglichkeiten bietet Ihnen Internet. Doch nicht nur in dieser Beziehung, auch was die Modell- und Markenvielfalt betrifft, können Sie sich im Web einen Überblick verschaffen. Die günstigsten 125 ccm Motorroller kaufen Sie hier bereits ab 1.500 EUR. Top-Modelle dagegen können sogar bis zu 5.000 EUR kosten. Je nachdem, welche Ansprüche Sie an das Zweirad stellen, sollten Sie Preise und Ausstattungen vergleichen. Bevorzugen Sie zum Beispiel einen trendigen Roller im Lifestyle-Look oder mögen Sie ihn lieber komfortabel im Retro-Design? Auch solche Fragen, ob er über einen Kick- oder Elektrostarter verfügt, ob die Sitzbank für 2 Personen ausreicht und ein genug großes Helmfach vorhanden ist, sind von Interesse.

125 ccm Roller warten - günstig, doch nicht umsonst

Der Wunsch, sich einen 125 ccm Motorroller zu kaufen ist die eine Sache, ihn zu besitzen und zu pflegen, die andere. Vergleichsweise ist er in der Unterhaltung zwar billig, doch umsonst geht auch bei ihm nichts. Während ein 45 km/h-Roller nur ein Versicherungskennzeichen braucht, müssen Sie einen 125er ordentlich zulassen sowie haftpflicht- und bei Bedarf kaskoversichern. Ebenso wäre es angebracht, ihn regelmäßig in einer Werkstatt warten zu lassen. Einmal im Jahr sollte er zum Frühjahrscheck und aller 5.000 km zur Inspektion. Die Kosten liegen, je nach Reparaturbedarf, hierbei zwischen 70 und 250 EUR. Sorgen Sie bitte auch dafür, dass Ihr Roller nicht Tag und Nacht im Freien bleibt. Nutzen Sie ihn nicht, steht er am besten in einer Garage oder wird wenigstens mit einer Plane abgedeckt.