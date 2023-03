Auto an- und abmelden - So geht's richtig

Damit ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden darf, muss es bei der örtlich zuständigen Zulassungsstelle angemeldet werden. Wird das Auto verkauft oder durch ein neues Fahrzeug ersetzt, ist das Abmelden des Altfahrzeugs obligatorisch. In beiden Fällen benötigt die Zulassungsstelle ausgewählte Unterlagen und auch die Frage, wie ein neues Kennzeichen lauten wird beziehungsweise was mit dem alten Kennzeichen geschehen soll, stellt sich bei einem solchen Behördengang. Worauf es beim An- und Abmelden eines Autos zu achten gilt, stellt dieser Ratgeber vor.

Wer darf ein Auto an- und abmelden?

Die An- und Abmeldung wird üblicherweise vom Fahrzeughalter veranlasst. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, bei persönlicher Verhinderung eine andere Person mit dieser Aufgabe zu betrauen. In diesem Fall muss sich diese Person mit einem Ausweisdokument wie dem Personalausweis oder Reisepass legitimieren können. Zusätzlich zum eigenen Ausweis ist es notwendig, der Zulassungsstelle eine Kopie des Ausweisdokumentes vom Fahrzeughalter vorlegen zu können. Des Weiteren muss der Fahrzeughalter, sofern er nicht selbst bei der Behörde erscheint, der an- beziehungsweise abmeldenden Person zu Zwecken der Legitimation eine Vollmacht ausstellen. Eine mündliche Bevollmächtigung reicht dabei nicht aus. Die Schriftform ist obligatorisch. Darüber hinaus benötigen minderjährige Personen seitens ihres gesetzlichen Vormundes eine Einwilligungserklärung. Vorlagen hierfür sind online abrufbar.

Erforderliche Unterlagen für das Anmelden eines Fahrzeugs

Neben einem persönlichen Ausweisdokument wird für die Anmeldung eines Kfz bei Neuwagen die Zulassungsbescheinigung Teil II benötigt. Bei einem Gebrauchtwagen ist zusätzlich die Zulassungsbescheinigung Teil I vorzulegen. Weiterhin benötigt die Behörde eine Bestätigung seitens der Kfz-Versicherung, dass für das Fahrzeug eine Haftpflichtversicherung existiert. Hierbei spricht man auch von der EVB-Nummer - einer siebenstelligen Zahlen-Buchstaben-Kombination. Für einen Neuwagen ist außerdem das Vorlegen einer COC-Bescheinigung erforderlich. Das „Certificate of Conformity“ stellt die für die Erstzulassung erforderlichen technischen Daten fest. Für den Lastschrifteinzug der Kfz-Steuer ist eine Einzugsermächtigung vorzulegen. Außerdem muss die zuletzt durchgeführte Hauptuntersuchung nachgewiesen werden.

Reservieren eines Wunschkennzeichens zum Personalisieren des Fahrzeugs

Der Kauf eines Autos ist für viele Fahrzeughalter eine sehr persönliche Angelegenheit. Dieser Umstand soll häufig durch ein ganz bestimmtes Kennzeichen repräsentiert werden. Daher können sich Fahrzeughalter ein Autokennzeichen aussuchen. Hierfür kommen alle Kennzeichen infrage, die noch nicht durch einen anderen Fahrzeughalter belegt sind und denen keine Einschränkungen durch den Rechtsrahmen entgegenstehen. Autobesitzer haben die Möglichkeit, sich ein Wunschkennzeichen exklusiv reservieren zu lassen. Dies ist unkompliziert und gegen ein kleines Entgelt in wenigen Schritten online möglich. Aktuell liegt die Reservierungsgebühr für ein individuelles Wunschkennzeichen bei 10,20 Euro. Wird ein Fahrzeug ab- und ein neues Auto angemeldet, lässt sich das alte Kennzeichen ebenfalls reservieren.

Benötigte Unterlagen für das Abmelden eines Autos

Um ein Fahrzeug bei der Zulassungsbehörde abzumelden, ist die Zulassungsbescheinigung Teil I vorzulegen. Des Weiteren werden die alten Kennzeichen benötigt. Sie werden entstempelt und sind somit nicht mehr brauchbar. Wurde das Kennzeichen reserviert, erhält das neue Auto neue Kennzeichenschilder. Beim Abmelden ist es wichtig, den Versicherer der Kfz-Versicherung über diesen Behördengang in Kenntnis zu setzen. Darüber hinaus ist das Hauptzollamt zu informieren. Fahrzeughalter müssen sich um diese Formalitäten nicht in Eigenregie kümmern. Dies übernimmt die Zulassungsstelle im Anschluss an die Anmeldung automatisch.

Wichtiges zur Zulassung eines Firmenwagens

Handelt es sich beim Halter eines Firmenwagens nicht um eine natürliche Person, so ist die Anmeldung auf eine juristische Person denkbar. Ebenso kann die Anmeldung auf eine Vereinigung lauten. Gehört der Firmenwagen einer GbR, werden zusätzlich die persönlichen Daten eines sogenannten Vertreters gefordert.