Autoscheinwerfer sorgen nicht nur in der Nacht für Sicherheit

Gut funktionierende und richtig eingestellte Scheinwerfer sind nicht nur ein absolutes Muss im Straßenverkehr, damit wir sicher an unserem Ziel ankommen, sondern auch vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Deshalb achten Sie immer sorgfältig darauf, dass Ihre Lichter am Fahrzeug zu jeder Zeit funktionstüchtig sind. Besser ist, Sie haben immer ein Satz Ersatzbirnen parat.

Eine Übersicht der Lichter, die sich am Auto befinden

● Das Abblendlicht: Im Dunkeln sieht man die Straße besser.

● Das Fernlicht: Im Dunkeln sieht man besser und weiter.

● Das Standlicht: Das geparkte Fahrzeug wird im Dunkeln markiert.

Aufbau eines Scheinwerfers

Ein Scheinwerfer besteht aus einer Lichtquelle wie beispielsweise einer Lampe, einer transparenten Glasscheibe zum Schutz, einem Reflektor und (manchmal) einer optischen Linse. Diese Elemente befinden sich in einem oft beweglichen Gehäuse.

Wo liegen die Unterschiede zwischen H4 und H7?

An folgenden Merkmalen können Sie das H4-System erkennen: Die Lampe verfügt über zwei Glühfäden im Gehäuse und der Scheinwerfer besitzt lediglich einen Lampensockel.

Noch vor gar nicht langer Zeit waren H4- Glühlampen der Standard für Fahrzeug. Es handelt sich dabei um sogenannte dichromatische Lichter. Es gibt zwei Glühfäden. Einen für das Abblendlicht und einen für das Fernlicht.

Die H7-Lampe

Sie können das H7-System anhand der folgenden Merkmale identifizieren: Es ist nur ein Glühdraht im Gehäuse vorhanden und zwei Lampensockel im Scheinwerfer selbst.

Die H7-Lampe ist eine Weiterentwicklung der H4-Lampe. Der technische Aufbau ist allerdings deutlich anders, da die H7-Lampe mit nur einem Glühdraht auskommt. Das heißt, dass für jeden Scheinwerfer am Fahrzeug zwei H7-Glühlampen benötigt werden.

Wenn das einfache Abblendlicht eingeschaltet wird, leuchtet ein Punkt in Ihrer Armatur aus. Sobald das Fernlicht eingeschaltet wird, leuchtet ein zweiter Punkt auf und zeigt dieses somit deutlich an. Die Reflektoren sind exakt in den beiden Scheinwerfern abgestimmt, damit immer genau das richtige Licht vor das Fahrzeug geworfen wird.

Bei der H7-Konstruktion ist der große Vorteil, dass bei aktivem Fernlicht ein umfassenden Bereich vor dem Fahrzeug gut ausgeleuchtet wird, da das Abblendlicht anstatt wie beim H4-Konstruktion, zugeschaltet wird.

H4 oder H7: Was ist besser?

Die Lichtleistung des H7-Systems ist durch das Zusammenspiel der beiden Lampen größer als die Lichtleistung des H4-Systems. Da das H7-System jedoch vier statt zwei Lampen benötigt, die eine ähnliche Lebensdauer haben, müssen die Lampen immer auf beiden Seiten gleichzeitig ausgetauscht werden, was mit der Zeit zu einem höheren Kostenfaktor für das H7-System führt.

Kann man H4 gegen H7 austauschen?

Die Unterschiede zwischen H4- und H7-Glühlampen sind zu groß, weshalb nicht ausgetauscht werden können. Dafür gibt es gleich zwei Gründe:

H4- und H7-Lampen haben unterschiedliche Sockeltypen. Man kann also nicht einfach eine H7-Birne in eine H4-Fassung stecken. Es passt schlichtweg nicht.

Der Scheinwerferreflektor ist mit der Position des Glühfadens der Lampen abgestimmt. Da der Glühfaden in der H7-Glühlampe anders positioniert ist als der Glühfaden in der H4-Glühlampe, wird weder das Abblend- noch das Fernlicht richtig auf die Straße geworfen.

Wann muss die Glühbirne im Scheinwerfer gewechselt werden?

Scheinwerferbirnen sollten immer ausgewechselt werden, wenn sie in irgendeiner Weise defekt ist. Dazu gehört, dass es überhaupt nicht mehr brennt, ausfällt oder sogar sichtbare Schäden aufweist. Wichtig zu wissen ist, dass sich in den vorderen Scheinwerfern mehrere Birnen befinden.

