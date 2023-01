Die Vorteile eines Firmenfahrzeugs

Ein Firmenwagen lässt sich auch privat nutzen



Der größte Vorteil eines Firmenwagens ist die private Nutzung. Der Arbeitnehmer bekommt meist eine Tankkarte und kann damit innerhalb Deutschlands (manchmal sogar in ganz Europa) auf Kosten des Arbeitgebers tanken. Der Arbeitnehmer spart sich dabei nicht selten mehrere hundert Euro im Monat. Allerdings muss der Wert des Fahrzeugs auch versteuert werden. Bei normalen Benzinfahrzeugen liegt der Steuersatz bei einem Prozent des Listenpreises. Praktisch sieht das so aus, dass zum Bruttolohn dieser Wert hinzugerechnet und davon die Steuer abgezogen wird. Dadurch ist zwar etwas weniger Geld auf dem Konto, was aufgrund der hohen Ersparnis kaum ins Gewicht fällt.

Wer sich für ein Elektrofahrzeug entscheidet, spart sogar noch mehr Geld, denn hier wird seit dem 1. Januar 2020 nur ein Viertel des Listenpreises angesetzt, falls es sich um ein Elektrofahrzeug handelt, das weniger als 60 000 Euro kostet. Kostet das Elektrofahrzeug mehr Geld oder handelt es sich um ein Hybridfahrzeug wird die Hälfte des Listenpreises angesetzt. Die Kosten lassen sich nicht reduzieren, indem man ein gebrauchtes Fahrzeug nimmt, denn es gilt immer der Neupreis.

Die Kosten eines Firmenfahrzeugs kann der Leser mit einem Firmenwagenrechner ermitteln.



Ein Fahrzeug auf dem neuesten Stand der Technik



Wer beim Autofahren Geld sparen muss, entscheidet sich häufig für ein älteres Gebrauchtfahrzeug. Dieses ist zwar günstiger, aber leider nicht immer auf dem neuesten Stand der Technik. Die Anzahl der Unfälle mit Personenschaden geht in den letzten Jahrzehnten immer stärker zurück, obwohl die Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge in den letzten Jahrzehnten angestiegen ist. Das ist auch auf die gute Fahrzeugtechnik zurückzuführen. Airbags schützen die Autofahrer und diverse Assistenzsysteme weisen auf Probleme während des Fahrens hin. Wer sich für ein älteres Fahrzeug entscheidet, bekommt die Technik wie sie vor acht oder zehn Jahren aktuell war. Mit einem neuen Fahrzeug kann sich der Arbeitnehmer sicher durch die deutschen Straßen bewegen.



Bei einem Firmenfahrzeug entfallen viele Servicekosten



Beim Fahrzeug fallen nicht nur die Kosten für Benzin an, sondern auch für regelmäßige Wartungsarbeiten. Ein neues Fahrzeug sollte regelmäßig entsprechend den Vorgaben des Fahrzeugherstellers gewartet werden. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Fahrzeug während der Arbeit nicht mehr funktioniert, geringer, es erhöht sich auch der Wiederverkaufswert. Daneben übernimmt der Arbeitgeber oft noch andere Kosten, wie zum Beispiel

- Waschanlage

- Notwendige Verbrauchsmaterialien (Scheibenwischer, Glühbirnen)

- Reifenwechsel



Fazit



Ein Firmenwagen kann bei einer Gehaltsverhandlung eine Option sein. Der Arbeitnehmer spart sich in Zukunft die Kosten für ein eigenes Fahrzeug. Hinzu kommt, dass das Auto immer auf den neusten Stand der Technik ist und sogar häufig Servicegebühren übernommen werden. Steuerlich besonders günstig ist ein Firmenwagen, wenn es sich um ein Elektro- oder Hybridfahrzeug handelt.